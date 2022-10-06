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На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту
На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 06.10.2022
На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту
На двух участках федеральной трассы А-289, ведущей к Крымскому мосту, начался ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T12:12
2022-10-06T12:12
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На двух участках федеральной трассы А-289, ведущей к Крымскому мосту, начался ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".По данным ведомства, работы проходят на участках в Славянском и Темрюкском районах общей протяженностью 18 километров.В ходе ремонта специалисты отфрезеруют изношенный асфальт, устранят причины просадок, нанесут выравнивающий слой, уложат новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины и выполнят планировку откосов.Окончание работ запланировано на осень 2023 года, однако дорожники намерены завершить ремонт участков до начала курортного сезона.
https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-sevastopolskiy-uchastok-tavridy-soedinit-yaltu-i-simferopol-1124630012.html
https://crimea.ria.ru/20221004/v-rossii-khotyat-povysit-tseny-na-platnye-dorogi-1124715596.html
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РИА Новости Крым
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ремонт дорог
На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту

В Славянском и Темрюкском районах Кубани начался ремонт трассы к Крымскому мосту

12:12 06.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На двух участках федеральной трассы А-289, ведущей к Крымскому мосту, начался ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".
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По данным ведомства, работы проходят на участках в Славянском и Темрюкском районах общей протяженностью 18 километров.
"С начала октября интенсивность движения на трассе А-289 снизилась, что позволило дорожникам приступить к ремонтным работам", – говорится в сообщении.
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В ходе ремонта специалисты отфрезеруют изношенный асфальт, устранят причины просадок, нанесут выравнивающий слой, уложат новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины и выполнят планировку откосов.
Окончание работ запланировано на осень 2023 года, однако дорожники намерены завершить ремонт участков до начала курортного сезона.
 
Ремонт дорог
 
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