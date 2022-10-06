https://crimea.ria.ru/20221006/na-kubani-nachalsya-remont-dvukh-uchastkov-dorogi-k-krymskomu-mostu-1124734019.html

На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту

На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 06.10.2022

На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту

На двух участках федеральной трассы А-289, ведущей к Крымскому мосту, начался ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T12:12

2022-10-06T12:12

2022-10-06T12:12

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На двух участках федеральной трассы А-289, ведущей к Крымскому мосту, начался ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".По данным ведомства, работы проходят на участках в Славянском и Темрюкском районах общей протяженностью 18 километров.В ходе ремонта специалисты отфрезеруют изношенный асфальт, устранят причины просадок, нанесут выравнивающий слой, уложат новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины и выполнят планировку откосов.Окончание работ запланировано на осень 2023 года, однако дорожники намерены завершить ремонт участков до начала курортного сезона.

https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-sevastopolskiy-uchastok-tavridy-soedinit-yaltu-i-simferopol-1124630012.html

https://crimea.ria.ru/20221004/v-rossii-khotyat-povysit-tseny-na-platnye-dorogi-1124715596.html

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ремонт дорог