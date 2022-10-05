Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО

"Сейчас мы решаем вопрос, как и кем заменить те кадры, которые ушли по мобилизации и те, которые покинули Российскую Федерацию. Один из вариантов – это граждане пенсионного возраста, которые вышли на заслуженный отдых. Это люди с достаточно высокой квалификацией и большим стажем работы. Конечно, пенсионеры уступают молодым специалистам, но они легко обучаемы. Поэтому надо обратить внимание на потенциал этой категории людей", - считает специалист.