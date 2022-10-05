Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
11:00 05.10.2022 (обновлено: 13:51 05.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 октября - 11:00. Кадровый дефицит является сегодня основной проблемой социальной сферы Крым. После объявления о частичной мобилизации основной отток кадров ощутили сельскохозяйственная, строительная, транспортная отрасли. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА новости Крым рассказала председатель комитета по вопросам трудовой миграции Торгово-промышленной палаты РК, генеральный директор "Международного кадрового агентства "Трудовое право" Светлана Хоменок.
"Сейчас мы решаем вопрос, как и кем заменить те кадры, которые ушли по мобилизации и те, которые покинули Российскую Федерацию. Один из вариантов – это граждане пенсионного возраста, которые вышли на заслуженный отдых. Это люди с достаточно высокой квалификацией и большим стажем работы. Конечно, пенсионеры уступают молодым специалистам, но они легко обучаемы. Поэтому надо обратить внимание на потенциал этой категории людей", - считает специалист.
Подробнее - в полном видео пресс-конференции:
Участники:
— заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид МИХАЛЕВСКИЙ;
— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА;
— председатель комитета по вопросам трудовой миграции Торгово- промышленной палаты РК, генеральный директор "Международного кадрового агентства "Трудовое право" Светлана ХОМЕНОК.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНадежда Краденова
1 из 4
Надежда Краденова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСветлана Хоменок
2 из 4
Светлана Хоменок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛеонид Михалевский
3 из 4
Леонид Михалевский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО"
4 из 4
Пресс-конференция "Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Надежда Краденова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Светлана Хоменок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Леонид Михалевский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Пресс-конференция "Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев