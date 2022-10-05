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Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
Кадровый дефицит является сегодня основной проблемой социальной сферы Крым. После объявления о частичной мобилизации основной отток кадров ощутили... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T11:00
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пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 октября - 11:00. Кадровый дефицит является сегодня основной проблемой социальной сферы Крым. После объявления о частичной мобилизации основной отток кадров ощутили сельскохозяйственная, строительная, транспортная отрасли. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА новости Крым рассказала председатель комитета по вопросам трудовой миграции Торгово-промышленной палаты РК, генеральный директор "Международного кадрового агентства "Трудовое право" Светлана Хоменок.Подробнее - в полном видео пресс-конференции:Участники:— заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид МИХАЛЕВСКИЙ;— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА;— председатель комитета по вопросам трудовой миграции Торгово- промышленной палаты РК, генеральный директор "Международного кадрового агентства "Трудовое право" Светлана ХОМЕНОК.
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РИА Новости Крым
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Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
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пресс-центр

Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО

11:00 05.10.2022 (обновлено: 13:51 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 октября - 11:00. Кадровый дефицит является сегодня основной проблемой социальной сферы Крым. После объявления о частичной мобилизации основной отток кадров ощутили сельскохозяйственная, строительная, транспортная отрасли. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА новости Крым рассказала председатель комитета по вопросам трудовой миграции Торгово-промышленной палаты РК, генеральный директор "Международного кадрового агентства "Трудовое право" Светлана Хоменок.
"Сейчас мы решаем вопрос, как и кем заменить те кадры, которые ушли по мобилизации и те, которые покинули Российскую Федерацию. Один из вариантов – это граждане пенсионного возраста, которые вышли на заслуженный отдых. Это люди с достаточно высокой квалификацией и большим стажем работы. Конечно, пенсионеры уступают молодым специалистам, но они легко обучаемы. Поэтому надо обратить внимание на потенциал этой категории людей", - считает специалист.
Подробнее - в полном видео пресс-конференции:
Участники:
— заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид МИХАЛЕВСКИЙ;
— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА;
— председатель комитета по вопросам трудовой миграции Торгово- промышленной палаты РК, генеральный директор "Международного кадрового агентства "Трудовое право" Светлана ХОМЕНОК.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНадежда Краденова
Пресс-конференция Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
1 из 4
Надежда Краденова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСветлана Хоменок
Пресс-конференция Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
2 из 4
Светлана Хоменок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛеонид Михалевский
Пресс-конференция Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
3 из 4
Леонид Михалевский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО"
Пресс-конференция Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО
4 из 4
Пресс-конференция "Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Надежда Краденова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Светлана Хоменок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Леонид Михалевский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Пресс-конференция "Сохранение социальных и трудовых прав в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пресс-центр
 
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