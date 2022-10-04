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ВСУ атаковали села в Херсонской области: есть жертвы и раненые - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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ВСУ атаковали села в Херсонской области: есть жертвы и раненые
ВСУ атаковали села в Херсонской области: есть жертвы и раненые - РИА Новости Крым, 04.10.2022
ВСУ атаковали села в Херсонской области: есть жертвы и раненые
При ударе ВСУ по селам Бериславского и Великоалександровского районов Херсонской области четыре человека ранены, один погиб. Об этом сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T09:19
2022-10-04T09:20
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по селам Бериславского и Великоалександровского районов Херсонской области четыре человека ранены, один погиб. Об этом сообщили в минздраве региона.Прибывшие на место медики оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь, после чего с осколочными ранениями они были доставлены в лечебные учреждения."Все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - добавили в минздраве Херсонской области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.23-27 сентября в них, а также в ДНР и ЛНР, прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно.
https://crimea.ria.ru/20221003/vsu-popytalis-prorvatsya-v-khersonskuyu-oblast-s-trekh-napravleniy--1124703796.html
https://crimea.ria.ru/20221003/rezultat-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-bolee-50-domov-1124703104.html
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали села в Херсонской области: есть жертвы и раненые

При ударе ВСУ по селам Херсонской области четыре человека ранены, один погиб

09:19 04.10.2022 (обновлено: 09:20 04.10.2022)
 
© РИА Новости КрымМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по селам Бериславского и Великоалександровского районов Херсонской области четыре человека ранены, один погиб. Об этом сообщили в минздраве региона.
"Украинские националисты нанесли ракетные удары по селам Казацкое, Брускинское и Чкалово Херсонской области. В результате пострадало четыре человека. К несчастью, один человек погиб. Все они мирные жители", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место медики оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь, после чего с осколочными ранениями они были доставлены в лечебные учреждения.
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"Все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - добавили в минздраве Херсонской области.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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23-27 сентября в них, а также в ДНР и ЛНР, прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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