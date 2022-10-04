Лучшая российская здравница: пять новых наград Mriya Resort & SPA

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Лучший по уровню, качеству и подходу к клиенту. Медицинский кластер Mriya Resort & SPA получил пять престижных наград на IV Ежегодном всероссийском форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", организованном Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Ростуризма.Ведущие эксперты отрасли высоко оценили организацию санаторно-курортного лечения, клиентоориентированность, уровень оказываемых медицинских услуг и инвестиционную привлекательность пятизвездочного комплекса как оздоровительного курорта.Отдельно отмечены экспертным сообществом медицинский центр Mriya Life Centre и Институт активного долголетия Mriya Life Institute – они награждены за лучшее медицинское отделение в ежегодном конкурсе "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности".Таким образом, в копилку наград курортного комплекса вошли: 1 место в конкурсе "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности" за лучшее медицинское отделение, 1 место в общем рейтинге "Топ-100 российских здравниц", 1 место в категории "Топ-10 здравниц по эффективности", 1 место в категории "Топ-10 здравниц по масштабу бизнеса", а также 5 место в категории "Топ-10 здравниц по инвестиционному потенциалу".Медицинское направление – одно из ключевых на курорте. И лидерство в профессиональном рейтинге и престижном конкурсе свидетельствуют о том, что санаторно-курортный комплекс постоянно развивается, расширяет свою лечебно-диагностическую базу, оперативно вводит актуальные восстановительные и диагностические программы, в том числе реабилитационные методики после перенесенного COVID-19. И наряду с этим он показывает значительный рост основных финансово-экономических показателей, становясь все привлекательнее для взыскательных гостей.Медицинский центр Mriya Life Centre - один из крупнейших в Крыму медцентров с круглогодичным оказанием амбулаторных и санаторно-курортных услуг. Он предлагает 27 направлений для взрослых и детей, включающих лечебные и профилактические процедуры, а также консультации профильных врачей. Гостям доступны девять диагностических программ, в том числе комплексные обследования, check-up программы, клинико-диагностические исследования и функциональную диагностику на высокоточном современном оборудовании; аппаратную и инъекционную косметологию; комплексные оздоровительные программы, которые назначаются врачами в зависимости от показаний и пожеланий клиента для профилактики и улучшения здоровья. Также здесь есть бальнеологический комплекс с лечебными ваннами и душами, процедурами с целебными грязями Сакского озера, радонотерапией и собственным бюветом с минеральной водой Бишули.Mriya Life Institute - Институт активного долголетия, расположенный на территории пятизвездочного санаторно-курортного комплекса в Большой Ялте. Он предлагает высокий уровень персонализированного сервиса для улучшения качества жизни каждого гостя. В активах Института - 24 оздоровительные программы, основанные на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, 500 процедур, 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, SPA-апартаменты с авторским дизайном. Прием ведут опытные врачи с 20-летним стажем. Для ценителей здорового питания работает ресторан Cosmo. За свои методики, сервис, качество и уровень оказания услуг Mriya Life Institute удостоен ведущих мировых премий в области индустрии гостеприимства: многократный победитель World Travel Awards, включая номинацию лучший оздоровительный курорт в мире, лучший оздоровительный комплекс по версии GQ Travel Awards, а также награды World SPA Awards, World Luxury Spa Awards и Russian Hospitality Awards.Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья - организатор ежегодного Всероссийского форума "Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики-2022". Это профессиональное объединение, которое аккумулирует знания и опыт лидеров отрасли оздоровительных услуг и экспертов в областях санаторно-курортного лечения, SPA&Wellness, гостеприимства, маркетинга туристических и медицинских услуг, управления персоналом в части развития корпоративных программ здоровья и других.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com4CQwVszH9pQNMS9jRRw
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Лучший по уровню, качеству и подходу к клиенту. Медицинский кластер Mriya Resort & SPA получил пять престижных наград на IV Ежегодном всероссийском форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", организованном Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Ростуризма.
Ведущие эксперты отрасли высоко оценили организацию санаторно-курортного лечения, клиентоориентированность, уровень оказываемых медицинских услуг и инвестиционную привлекательность пятизвездочного комплекса как оздоровительного курорта.
В частности, Mriya Resort & SPA возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц", который ежегодно составляется Ассоциацией оздоровительного туризма. В этом году в нем приняло участие более 700 санаториев и здравниц. Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций использовались отраслевые и финансовые показатели по верифицированной RAEX методологии расчета.
Отдельно отмечены экспертным сообществом медицинский центр Mriya Life Centre и Институт активного долголетия Mriya Life Institute – они награждены за лучшее медицинское отделение в ежегодном конкурсе "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности".
Ведущие эксперты отрасли высоко оценили организацию санаторно-курортного лечения, уровень оказываемых медицинских услуг и инвестиционную привлекательность пятизвездочного комплекса Mriya Resort & SPA как оздоровительного курорта
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Ведущие эксперты отрасли высоко оценили организацию санаторно-курортного лечения, уровень оказываемых медицинских услуг и инвестиционную привлекательность пятизвездочного комплекса Mriya Resort & SPA как оздоровительного курорта
Ведущие эксперты отрасли высоко оценили организацию санаторно-курортного лечения, уровень оказываемых медицинских услуг и инвестиционную привлекательность пятизвездочного комплекса Mriya Resort & SPA как оздоровительного курорта
Таким образом, в копилку наград курортного комплекса вошли: 1 место в конкурсе "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности" за лучшее медицинское отделение, 1 место в общем рейтинге "Топ-100 российских здравниц", 1 место в категории "Топ-10 здравниц по эффективности", 1 место в категории "Топ-10 здравниц по масштабу бизнеса", а также 5 место в категории "Топ-10 здравниц по инвестиционному потенциалу".
Медицинское направление – одно из ключевых на курорте. И лидерство в профессиональном рейтинге и престижном конкурсе свидетельствуют о том, что санаторно-курортный комплекс постоянно развивается, расширяет свою лечебно-диагностическую базу, оперативно вводит актуальные восстановительные и диагностические программы, в том числе реабилитационные методики после перенесенного COVID-19. И наряду с этим он показывает значительный рост основных финансово-экономических показателей, становясь все привлекательнее для взыскательных гостей.
"Такая высокая оценка Ассоциации и сообщества – большая честь для нас! В постоянно меняющемся и динамичном мире очень важно уделять время своему здоровью и быть в гармонии с собой. В Mriya Resort & SPA мы стараемся постоянно улучшать оздоровительные программы и медицинскую инфраструктуру, чтобы наши гости могли не только отдохнуть, но и уделить время своему физическому и ментальному здоровью", – подчеркнула генеральный менеджер курорта Белла Геворгян.
Медицинский центр Mriya Life Centre - один из крупнейших в Крыму медцентров с круглогодичным оказанием амбулаторных и санаторно-курортных услуг. Он предлагает 27 направлений для взрослых и детей, включающих лечебные и профилактические процедуры, а также консультации профильных врачей. Гостям доступны девять диагностических программ, в том числе комплексные обследования, check-up программы, клинико-диагностические исследования и функциональную диагностику на высокоточном современном оборудовании; аппаратную и инъекционную косметологию; комплексные оздоровительные программы, которые назначаются врачами в зависимости от показаний и пожеланий клиента для профилактики и улучшения здоровья. Также здесь есть бальнеологический комплекс с лечебными ваннами и душами, процедурами с целебными грязями Сакского озера, радонотерапией и собственным бюветом с минеральной водой Бишули.
Mriya Life Institute - Институт активного долголетия, расположенный на территории пятизвездочного санаторно-курортного комплекса в Большой Ялте. Он предлагает высокий уровень персонализированного сервиса для улучшения качества жизни каждого гостя. В активах Института - 24 оздоровительные программы, основанные на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, 500 процедур, 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, SPA-апартаменты с авторским дизайном. Прием ведут опытные врачи с 20-летним стажем. Для ценителей здорового питания работает ресторан Cosmo. За свои методики, сервис, качество и уровень оказания услуг Mriya Life Institute удостоен ведущих мировых премий в области индустрии гостеприимства: многократный победитель World Travel Awards, включая номинацию лучший оздоровительный курорт в мире, лучший оздоровительный комплекс по версии GQ Travel Awards, а также награды World SPA Awards, World Luxury Spa Awards и Russian Hospitality Awards.
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья - организатор ежегодного Всероссийского форума "Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики-2022". Это профессиональное объединение, которое аккумулирует знания и опыт лидеров отрасли оздоровительных услуг и экспертов в областях санаторно-курортного лечения, SPA&Wellness, гостеприимства, маркетинга туристических и медицинских услуг, управления персоналом в части развития корпоративных программ здоровья и других.
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