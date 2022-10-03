https://crimea.ria.ru/20221003/v-kerchi-osudyat-bandu-narkotorgovtsev-1124697879.html

В Керчи осудят банду наркоторговцев

В Керчи осудят банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В Керчи осудят банду наркоторговцев

Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура. РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T10:34

2022-10-03T10:34

2022-10-03T10:34

керчь

прокуратура республики крым

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура."Установлено, что с декабря 2016 года на территории города Керчи организованная группа лиц осуществляла незаконный сбыт наркотических средств, за что получала денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия членов группировки признали виновными в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, в том числе веществ, используемых для их производства.Наркоторговцев приговорили к различным срокам лишения свободы от 4 до 10 лет в колониях общего и строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее деятельность сбытчиков наркотических веществ пресекли в Севастополе, материалы уголовного дела направлены в суд.

https://crimea.ria.ru/20220906/krymchanka-popalas-fsb-pri-popytke-organizovat-kanal-postavki-narkotikov-1124421002.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, прокуратура республики крым, закон и право