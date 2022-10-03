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В Керчи осудят банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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В Керчи осудят банду наркоторговцев
В Керчи осудят банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Керчи осудят банду наркоторговцев
Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T10:34
2022-10-03T10:34
керчь
прокуратура республики крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура."Установлено, что с декабря 2016 года на территории города Керчи организованная группа лиц осуществляла незаконный сбыт наркотических средств, за что получала денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия членов группировки признали виновными в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, в том числе веществ, используемых для их производства.Наркоторговцев приговорили к различным срокам лишения свободы от 4 до 10 лет в колониях общего и строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее деятельность сбытчиков наркотических веществ пресекли в Севастополе, материалы уголовного дела направлены в суд.
https://crimea.ria.ru/20220906/krymchanka-popalas-fsb-pri-popytke-organizovat-kanal-postavki-narkotikov-1124421002.html
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керчь, прокуратура республики крым, закон и право
В Керчи осудят банду наркоторговцев

В Керчи осудят членов группировки наркодилеров за изготовление и сбыт запрещенных веществ

10:34 03.10.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что с декабря 2016 года на территории города Керчи организованная группа лиц осуществляла незаконный сбыт наркотических средств, за что получала денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия членов группировки признали виновными в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, в том числе веществ, используемых для их производства.
Наркоторговцев приговорили к различным срокам лишения свободы от 4 до 10 лет в колониях общего и строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее деятельность сбытчиков наркотических веществ пресекли в Севастополе, материалы уголовного дела направлены в суд.
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