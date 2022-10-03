https://crimea.ria.ru/20221003/v-kerchi-osudyat-bandu-narkotorgovtsev-1124697879.html
В Керчи осудят банду наркоторговцев
В Керчи осудят банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Керчи осудят банду наркоторговцев
Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T10:34
2022-10-03T10:34
2022-10-03T10:34
керчь
прокуратура республики крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура."Установлено, что с декабря 2016 года на территории города Керчи организованная группа лиц осуществляла незаконный сбыт наркотических средств, за что получала денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия членов группировки признали виновными в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, в том числе веществ, используемых для их производства.Наркоторговцев приговорили к различным срокам лишения свободы от 4 до 10 лет в колониях общего и строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее деятельность сбытчиков наркотических веществ пресекли в Севастополе, материалы уголовного дела направлены в суд.
https://crimea.ria.ru/20220906/krymchanka-popalas-fsb-pri-popytke-organizovat-kanal-postavki-narkotikov-1124421002.html
керчь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, прокуратура республики крым, закон и право
В Керчи осудят банду наркоторговцев
В Керчи осудят членов группировки наркодилеров за изготовление и сбыт запрещенных веществ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Суд в Керчи вынес приговор группе из 10 человек за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что с декабря 2016 года на территории города Керчи организованная группа лиц осуществляла незаконный сбыт наркотических средств, за что получала денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия членов группировки признали виновными в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, в том числе веществ, используемых для их производства.
Наркоторговцев приговорили к различным срокам лишения свободы от 4 до 10 лет в колониях общего и строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее деятельность сбытчиков наркотических веществ пресекли
в Севастополе, материалы уголовного дела направлены в суд.