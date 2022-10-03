https://crimea.ria.ru/20221003/bolshe-dvadtsati-ulits-simferopolya-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-sveta-1124694857.html

Больше двадцати улиц Симферополя на два дня останутся без света

Больше двадцати улиц Симферополя на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Больше двадцати улиц Симферополя на два дня останутся без света

В понедельник и вторник двадцать улиц и четыре садовых товарищества в Симферополе останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T07:02

2022-10-03T07:02

2022-10-03T07:02

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В понедельник и вторник двадцать улиц и четыре садовых товарищества в Симферополе останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".По данным компании, электроэнергии не будет 3 и 4 октября с 8.00 до 17.00 в связи с капитальным ремонтом электрооборудования.Так, света не будет по адресам: ул. Донская, 34-54 (чет), 25-47А (нечет); ул. Дорожная, 68А-106 (чет), 51-67 (нечет); пер. Коллективный, 2-6 (чет); ул. Куйбышева, 76-140/67 (чет), 105-141 (нечет); ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет); ул. Общественная, 62-82 (чет), 33-85 (нечет); ул. Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет); пер. Стрелковый, 2-26 (чет), 1-21/123 (нечет); пер. Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет); ул. Чонгарская, 48-64 (чет), 59-79 (нечет); ул. Кечкеметская, 46, 51-67 (нечет); ул. Севастопольская, 23-27 (нечет); ул. Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 17-41 (нечет); ул. Белая, 32-42 (чет), 29-41 (нечет); ул. Сакская, 7-27 (нечет); ул. Генуэзская,14, 24-28 (чет), 9-13 (нечет); ул. Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет); ул. Ларионова, 65-101 (нечет); ул. Ракетная, 20-26 (чет), 17; ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет); а также Каменский массив: СНТ "Таврида", СТ "Сигнал", СТ "Связист", СТ "Источник".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество