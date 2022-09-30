https://crimea.ria.ru/20220930/pochemu-partner-izmenyaet--psikhoterapevt-1124662268.html

Почему партнер изменяет – психотерапевт

Почему партнер изменяет – психотерапевт - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Почему партнер изменяет – психотерапевт

Подтолкнуть партнера к измене может желание сбежать от проблем, перемены в поведении второй половинки или неудовлетворенность каким-либо аспектом отношений. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T08:22

2022-09-30T08:22

2022-09-30T08:22

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подтолкнуть партнера к измене может желание сбежать от проблем, перемены в поведении второй половинки или неудовлетворенность каким-либо аспектом отношений. Об этом рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.По словам Фомина, в начале отношений партнеры испытывают искренний интерес, жажду узнавать и исследовать друг друга. Однако со временем эмоции в отношениях притупляются, что в последствии может привести и к изменам.Кроме того, к измене может привести желание одного из партнеров отстраниться от недопонимания и проблем в отношениях или жизни. В таком случае общение на стороне работает как заместительная терапия."Бывает так, что в начале отношений человек ощущает приятные эмоции, проводя время с партнером. Ему кажется, что в этих отношениях он спасается от проблем. Однако за годы, проведенные вместе, человек может осознать, что это не так, и будет искать защиты от негатива с другими", – рассказал специалист.Также со временем партнеры могу разочаровываться в своем выборе. Замечаю перемены в поведении, настроении и отношении друг к другу, портится и общая атмосфера.Вместе с тем к измене может подтолкнуть неудовлетворенность каким-либо аспектом взаимоотношений. Так партнеры могут прекрасно взаимодействовать друг с другом, но не получать желаемого от сексуальной жизни. Тогда измена рассматривается как вариант удовлетворения своих потребностей.Фомин отметил, что измена – это не конец отношениям, продолжить и улучшить их можно, если проработать проблемы, которые привели к таким крайним проявлениям.Ранее психолог рассказал, от каких женщин убегают мужчины.

https://crimea.ria.ru/20190916/1117328253.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество