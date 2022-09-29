https://crimea.ria.ru/20220929/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-pri-strelbe-v-shkole-izhevska-detey-1124658352.html

Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в школе Ижевска детей

Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в школе Ижевска детей - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в школе Ижевска детей

Четверо детей, госпитализированных после стрельбы в школе Ижевска в городские больницы, остаются в состоянии средней степени тяжести, еще четверо – в... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T09:40

2022-09-29T09:40

2022-09-29T09:40

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Четверо детей, госпитализированных после стрельбы в школе Ижевска в городские больницы, остаются в состоянии средней степени тяжести, еще четверо – в удовлетворительном. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.После ЧП в школе в больницы Ижевска госпитализировали 23 пострадавших, однако позже 15 тяжелых пациентов эвакуировали в московские клиники, а восемь остались лечиться в республиканских медучреждениях.Со всеми, кому нужна помощь психологов, работают больше 50 специалистов. К ним можно обратиться в штабе психологической поддержки в лицее №86, в больницах и вызвать на дом. За два дня психологи оказали помощь 279 детям, педагогам, членам семей погибших и пострадавших.Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии всех пострадавших: один ребенок остается в крайне тяжелом состоянии, еще восемь детей в тяжелом состоянии, 14 человек – в состоянии средней тяжести. Ухудшений медики не наблюдают.В Удмуртии проходит траур. В среду в республике простились с 11 погибшими.

https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество