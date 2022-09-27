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В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей
В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2022
В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей
В Ялте раскрыли мошенническую схему в сфере предпринимательской деятельности, повлекшую хищение на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T18:41
2022-09-27T18:41
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Ялте раскрыли мошенническую схему в сфере предпринимательской деятельности, повлекшую хищение на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Правоохранители выявили 28 аналогичных сообщений о сомнительной деятельности гражданки, не выполнившей свои обязательства по договору. Во всех случаях она действовала по одному плану: предлагала своим знакомым и родственникам инвестировать деньги путем выкупа гостиничных номеров, вкладов для строительства многоквартирных домов и ремонта нежилых помещений. На самом деле подозреваемая не планировала выполнять обязательства и потратила деньги на личные нужды.По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. Она задержана и находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать круг потерпевших.
https://crimea.ria.ru/20220919/svetilniki-i-intimnye-uslugi-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124551939.html
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происшествия, ялта, крым
В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей

В Ялте раскрыли мошенническую схему с хищением 200 млн рублей

18:41 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Ялте раскрыли мошенническую схему в сфере предпринимательской деятельности, повлекшую хищение на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
"Установлено, что 44-летняя жительница Ялты, действуя путем обмана, под предлогом вложения денег в выгодные проекты заключала договоры займа с гражданами, согласно которым они передавали ей определенный вклад, рассчитывая получить прибыль от инвестирования", - говорится в сообщении.
Правоохранители выявили 28 аналогичных сообщений о сомнительной деятельности гражданки, не выполнившей свои обязательства по договору. Во всех случаях она действовала по одному плану: предлагала своим знакомым и родственникам инвестировать деньги путем выкупа гостиничных номеров, вкладов для строительства многоквартирных домов и ремонта нежилых помещений. На самом деле подозреваемая не планировала выполнять обязательства и потратила деньги на личные нужды.
По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. Она задержана и находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать круг потерпевших.
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