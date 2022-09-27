https://crimea.ria.ru/20220927/v-yalte-raskryli-moshennicheskuyu-skhemu-na-200-mln-rubley-1124643027.html

В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей

В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2022

В Ялте раскрыли мошенническую схему на 200 млн рублей

В Ялте раскрыли мошенническую схему в сфере предпринимательской деятельности, повлекшую хищение на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T18:41

2022-09-27T18:41

2022-09-27T18:41

происшествия

ялта

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Ялте раскрыли мошенническую схему в сфере предпринимательской деятельности, повлекшую хищение на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Правоохранители выявили 28 аналогичных сообщений о сомнительной деятельности гражданки, не выполнившей свои обязательства по договору. Во всех случаях она действовала по одному плану: предлагала своим знакомым и родственникам инвестировать деньги путем выкупа гостиничных номеров, вкладов для строительства многоквартирных домов и ремонта нежилых помещений. На самом деле подозреваемая не планировала выполнять обязательства и потратила деньги на личные нужды.По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. Она задержана и находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать круг потерпевших.

https://crimea.ria.ru/20220919/svetilniki-i-intimnye-uslugi-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124551939.html

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происшествия, ялта, крым