https://crimea.ria.ru/20220926/vsu-obstrelyali-izbiratelnyy-uchastok-v-rubezhnom-1124621538.html

ВСУ обстреляли избирательный участок в Рубежном

ВСУ обстреляли избирательный участок в Рубежном - РИА Новости Крым, 26.09.2022

ВСУ обстреляли избирательный участок в Рубежном

Шесть украинских снарядов попали в здание школы в Рубежном, где находился избирательный участок. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T09:03

2022-09-26T09:03

2022-09-26T09:12

луганская народная республика (лнр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть украинских снарядов попали в здание школы в Рубежном, где находился избирательный участок. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену Кравченко сообщает РИА Новости.По данным представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, город Рубежное обстреливали из американских РСЗО HIMARS.23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-perekhvatili-12-bespilotnikov-i-18-snaryadov-himars-za-sutki-1124617326.html

https://crimea.ria.ru/20220925/v-berdyanske-progremel-esche-odin-vzryv-1124617932.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины)