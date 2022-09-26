https://crimea.ria.ru/20220926/vsu-obstrelyali-izbiratelnyy-uchastok-v-rubezhnom-1124621538.html
ВСУ обстреляли избирательный участок в Рубежном
ВСУ обстреляли избирательный участок в Рубежном - РИА Новости Крым, 26.09.2022
ВСУ обстреляли избирательный участок в Рубежном
Шесть украинских снарядов попали в здание школы в Рубежном, где находился избирательный участок. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T09:03
2022-09-26T09:03
2022-09-26T09:12
луганская народная республика (лнр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть украинских снарядов попали в здание школы в Рубежном, где находился избирательный участок. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену Кравченко сообщает РИА Новости.По данным представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, город Рубежное обстреливали из американских РСЗО HIMARS.23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-perekhvatili-12-bespilotnikov-i-18-snaryadov-himars-za-sutki-1124617326.html
https://crimea.ria.ru/20220925/v-berdyanske-progremel-esche-odin-vzryv-1124617932.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли избирательный участок в Рубежном
Шесть снарядов ВСУ попали в школу в Рубежном, где находится избирательный участок - ЦИК
09:03 26.09.2022 (обновлено: 09:12 26.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть украинских снарядов попали в здание школы в Рубежном, где находился избирательный участок. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену Кравченко сообщает РИА Новости.
По данным представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, город Рубежное обстреливали из американских РСЗО HIMARS.
"В городе Рубежное у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки", - заявила Кравченко.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.