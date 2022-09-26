https://crimea.ria.ru/20220926/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-ponedelnik-1124618664.html

Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Прогноз погоды для Крыма на понедельник

В понедельник в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T00:01

2022-09-26T00:01

2022-09-26T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +22...+24 градуса.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +21…+23.В Ялте, Алуште и Евпатории днем +22…+24, ночью от 12 до 16 с "плюсом". В Феодосии и Судаке днем +21…+23, ночью +13…+15.Следующая неделя, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество