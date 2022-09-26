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Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Прогноз погоды для Крыма на понедельник
Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Прогноз погоды для Крыма на понедельник
В понедельник в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +22...+24 градуса.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +21…+23.В Ялте, Алуште и Евпатории днем +22…+24, ночью от 12 до 16 с "плюсом". В Феодосии и Судаке днем +21…+23, ночью +13…+15.Следующая неделя, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 26 сентября

00:01 26.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБельбекская долина
Бельбекская долина - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Крым начнет возвращаться тепло, дождей не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В ближайшие два дня благодаря области высокого давления установится сухая и теплая погода. Ветер сменит направление на южный, юго-восточный и его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха повысится: завтра (26 сентября) уже ночью +5…+10, на побережье до +15; днем +19…+24, в горах +10…+15", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +22...+24 градуса.
В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште и Евпатории днем +22…+24, ночью от 12 до 16 с "плюсом".
В Феодосии и Судаке днем +21…+23, ночью +13…+15.
Следующая неделя, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, стартует с более высоких отметок. В течение нескольких дней воздух будет прогреваться до +28 градусов, однако местами пройдут дожди.
 
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Заголовок открываемого материала
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