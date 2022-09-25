https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-perekhvatili-12-bespilotnikov-i-18-snaryadov-himars-za-sutki-1124617326.html

ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки

ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 25.09.2022

ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки

Два украинских самолета Миг-29, 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS перехвачены Вооруженными силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T15:11

2022-09-25T15:11

2022-09-25T15:12

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Два украинских самолета Миг-29, 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS перехвачены Вооруженными силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, российскими ПВО за сутки сбито 12 беспилотников в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Также в воздухе перехвачен 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Херсонской области и Донецкой Народной Республики. Три реактивных снаряда "Ольха" ликвидированы в двух районах ДНР, три американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты в небе над Сватово в ЛНР и Новой Каховкой Херсонской области.Также ВС РФ поразили поражено семь артиллерийских взводов на огневых в районах населенных пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 456 единиц авиатехники, 2074 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин РСЗО, 3413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5874 единицы спецтехники.

https://crimea.ria.ru/20220925/schet-idet-na-sotni-v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124617209.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине