https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-perekhvatili-12-bespilotnikov-i-18-snaryadov-himars-za-sutki-1124617326.html
ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки
ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 25.09.2022
ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки
Два украинских самолета Миг-29, 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS перехвачены Вооруженными силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T15:11
2022-09-25T15:11
2022-09-25T15:12
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Два украинских самолета Миг-29, 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS перехвачены Вооруженными силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, российскими ПВО за сутки сбито 12 беспилотников в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Также в воздухе перехвачен 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Херсонской области и Донецкой Народной Республики. Три реактивных снаряда "Ольха" ликвидированы в двух районах ДНР, три американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты в небе над Сватово в ЛНР и Новой Каховкой Херсонской области.Также ВС РФ поразили поражено семь артиллерийских взводов на огневых в районах населенных пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 456 единиц авиатехники, 2074 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин РСЗО, 3413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5874 единицы спецтехники.
https://crimea.ria.ru/20220925/schet-idet-na-sotni-v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124617209.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки
МО: российские ПВО перехватили 18 снарядов HIMARS, 12 беспилотников и два МиГ-29
15:11 25.09.2022 (обновлено: 15:12 25.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Два украинских самолета Миг-29, 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS перехвачены Вооруженными силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", – сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Кроме того, российскими ПВО за сутки сбито 12 беспилотников в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Также в воздухе перехвачен 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Херсонской области и Донецкой Народной Республики. Три реактивных снаряда "Ольха" ликвидированы в двух районах ДНР, три американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты в небе над Сватово в ЛНР и Новой Каховкой Херсонской области.
Также ВС РФ поразили поражено семь артиллерийских взводов на огневых в районах населенных пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области.
"Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", – констатировал Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 456 единиц авиатехники, 2074 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, более пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин РСЗО, 3413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5874 единицы спецтехники.