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В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах
В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах - РИА Новости Крым, 25.09.2022
В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах
Более трех миллионов фейков распространено в сети о проведении частичной мобилизации и референдумов, заявила член Общественной палаты России, директор... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T13:10
2022-09-25T13:10
частичная мобилизация
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Более трех миллионов фейков распространено в сети о проведении частичной мобилизации и референдумов, заявила член Общественной палаты России, директор Ассоциации рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Так, о мобилизационных мероприятиях в российском интернет-пространстве зафиксировано более 2,1 миллиона вбросов, о проведении референдумов на освобожденных в ходе специальной операции территориях – 936 тысяч.По ее словам, киевский режим напуган процедурой голосования на освобожденных территория, в связи с чем усиливает информационные атаки и распространение массовой дезинформации.Ранее Госдума приняла закон о наказании за фейки о российской армии.
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частичная мобилизация, политика, общество
В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах

Более трех миллионов фейков о мобилизации и референдумах распространились по сети

13:10 25.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПользователь интернета. Архивное фото.
Пользователь интернета. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Более трех миллионов фейков распространено в сети о проведении частичной мобилизации и референдумов, заявила член Общественной палаты России, директор Ассоциации рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
Так, о мобилизационных мероприятиях в российском интернет-пространстве зафиксировано более 2,1 миллиона вбросов, о проведении референдумов на освобожденных в ходе специальной операции территориях – 936 тысяч.
"На данный момент, по данным мониторинга "Лиги безопасного интернета", распространено боле двух миллионов ста тысяч фейковых сообщений о проведении частичной мобилизации. И 936 тысяч фейковых сообщений о проведении референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области", – цитирует Мизулину РИА Новости.
По ее словам, киевский режим напуган процедурой голосования на освобожденных территория, в связи с чем усиливает информационные атаки и распространение массовой дезинформации.
Ранее Госдума приняла закон о наказании за фейки о российской армии.
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