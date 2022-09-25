https://crimea.ria.ru/20220925/v-rossiyskom-internete-mnozhatsya-feyki-o-mobilizatsii-i-referendumakh-1124616391.html

В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах

В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах - РИА Новости Крым, 25.09.2022

В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах

Более трех миллионов фейков распространено в сети о проведении частичной мобилизации и референдумов, заявила член Общественной палаты России, директор... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T13:10

2022-09-25T13:10

2022-09-25T13:10

частичная мобилизация

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Более трех миллионов фейков распространено в сети о проведении частичной мобилизации и референдумов, заявила член Общественной палаты России, директор Ассоциации рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Так, о мобилизационных мероприятиях в российском интернет-пространстве зафиксировано более 2,1 миллиона вбросов, о проведении референдумов на освобожденных в ходе специальной операции территориях – 936 тысяч.По ее словам, киевский режим напуган процедурой голосования на освобожденных территория, в связи с чем усиливает информационные атаки и распространение массовой дезинформации.Ранее Госдума приняла закон о наказании за фейки о российской армии.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, политика, общество