https://crimea.ria.ru/20220924/sorvat-referendum-ukraina-vypustila-24-rakety-himars-po-lnr--1124608813.html
Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР
Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР
Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по территории Луганской Народной Республики в первый день референдума о вхождении региона в состав России. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T11:53
2022-09-24T11:53
2022-09-24T11:54
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по территории Луганской Народной Республики в первый день референдума о вхождении региона в состав России. Об этом со ссылкой на главу представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника сообщает РИА Новости.Он оценил результат голосования в ЛНР как хороший и добавил, что многие граждане имеют возможность принять участие в референдуме не только на территории республики, но и за ее пределами.Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях >>Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди >>
https://crimea.ria.ru/20220924/prorvavshikhsya-na-zaporozhe-ukrainskikh-diversantov-neytralizovali--1124608297.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР
ВСУ выпустили по ЛНР в первый день референдума 24 ракеты HIMARS
11:53 24.09.2022 (обновлено: 11:54 24.09.2022)