https://crimea.ria.ru/20220924/sorvat-referendum-ukraina-vypustila-24-rakety-himars-po-lnr--1124608813.html

Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР

Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Сорвать референдум: Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР

Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по территории Луганской Народной Республики в первый день референдума о вхождении региона в состав России. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T11:53

2022-09-24T11:53

2022-09-24T11:54

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по территории Луганской Народной Республики в первый день референдума о вхождении региона в состав России. Об этом со ссылкой на главу представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника сообщает РИА Новости.Он оценил результат голосования в ЛНР как хороший и добавил, что многие граждане имеют возможность принять участие в референдуме не только на территории республики, но и за ее пределами.Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях >>Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди >>

https://crimea.ria.ru/20220924/prorvavshikhsya-na-zaporozhe-ukrainskikh-diversantov-neytralizovali--1124608297.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия