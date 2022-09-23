https://crimea.ria.ru/20220923/v-melitopole-progremel-vzryv-1124596071.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Мелитополе в пятницу утром, пострадавших нет. Об этом рассказал член главного совета Запорожской ВГА, председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T09:50
2022-09-23T09:50
2022-09-23T09:58
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в Мелитополе в пятницу утром, пострадавших нет. Об этом рассказал член главного совета Запорожской ВГА, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Местные жители успели увидеть и запомнить автомобиль. Сейчас ведется его розыск. Запорожские власти расценивают произошедшее как теракт."Ориентировка на подозреваемый автомобиль направлена всем силовым структурам. Ведется розыск причастных к террористическому акту", - добавил Рогов.В Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках в пятницу стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Они будут проходить пять дней, до 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220922/v-melitopole-proizoshel-terakt-est-postradavshie-1124583425.html
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запорожская область, происшествия
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, власти Запорожской области назвали его терактом
09:50 23.09.2022 (обновлено: 09:58 23.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в Мелитополе в пятницу утром, пострадавших нет. Об этом рассказал член главного совета Запорожской ВГА, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня около 7:00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, поврежден забор и выбиты стекла в доме", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Местные жители успели увидеть и запомнить автомобиль. Сейчас ведется его розыск. Запорожские власти расценивают произошедшее как теракт.
"Ориентировка на подозреваемый автомобиль направлена всем силовым структурам. Ведется розыск причастных к террористическому акту", - добавил Рогов.
В Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках в пятницу стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Они будут проходить пять дней, до 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.