https://crimea.ria.ru/20220922/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1124582583.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

На территории Республики Крым зарегистрирован 351 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 257 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T10:21

2022-09-22T10:21

2022-09-22T10:21

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 351 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 257 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5378.В Севастополе выявлено 147 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 19 человек, выписаны девять."На данный момент в больницах находятся 135 пациентов, из них 122 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - уточнили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 474 человека, выздоровели 90 184.

крым

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь