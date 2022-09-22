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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрирован 351 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 257 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T10:21
2022-09-22T10:21
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 351 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 257 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5378.В Севастополе выявлено 147 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 19 человек, выписаны девять."На данный момент в больницах находятся 135 пациентов, из них 122 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - уточнили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 474 человека, выздоровели 90 184.
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РИА Новости Крым
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4.7
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 498 новых случаев COVID-19, умерли два человека

10:21 22.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 351 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 257 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 35 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 699 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 507 человек, за весь период – 194 239", - говорится в сообщении.
Скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5378.
В Севастополе выявлено 147 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 19 человек, выписаны девять.
"На данный момент в больницах находятся 135 пациентов, из них 122 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - уточнили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 474 человека, выздоровели 90 184.
 
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