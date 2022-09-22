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Сколько муравьев на Земле и сколько они весят вместе - исследование
Сколько муравьев на Земле и сколько они весят вместе - исследование - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Сколько муравьев на Земле и сколько они весят вместе - исследование
Ученые подсчитали количество всех муравьев, обитающих на Земле, особенно много их оказалось в тропических широтах. Данные исследования приводят РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T21:11
2022-09-22T21:11
2022-09-22T21:11
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ученые подсчитали количество всех муравьев, обитающих на Земле, особенно много их оказалось в тропических широтах. Данные исследования приводят РИА Новости со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.По данным ресурса, подсчеты проводились на основе данных почти полумиллиона исследований, проведенных на всех материках, в основных экосистемах. Оказалось, муравьи распределены по планете не равномерно, больше всего их в тропиках. При этом общее их количество достигает 20 миллионов миллиардов (квадриллионов), а общая биомасса - 12 мегатонн.Таким образом, все муравьи мира весят больше, чем все дикие птицы и млекопитающие мира вместе взятые, их масса равняется 20% человеческой биомассы, отмечается в научной статье.Ранее журнал "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research) подвел итоги ежегодной Шнобелевской премии. Среди биологов отмечены авторы исследования о влиянии запора на перспективы спаривания скорпионов, среди физиков – попытка понять, как утятам удается плавать строем, а премию по медицине получили ученые, которым удалось определить пользу мороженного при химиотерапии.
https://crimea.ria.ru/20220620/kak-komary-vybirayut-zhertv-vrach-raskryla-sekret-nasekomykh-1123587051.html
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наука и технологии
Сколько муравьев на Земле и сколько они весят вместе - исследование
Ученые посчитали всех муравьев на планете и определили их совокупный вес
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ученые подсчитали количество всех муравьев, обитающих на Земле, особенно много их оказалось в тропических широтах. Данные исследования приводят РИА Новости со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
По данным ресурса, подсчеты проводились на основе данных почти полумиллиона исследований, проведенных на всех материках, в основных экосистемах. Оказалось, муравьи распределены по планете не равномерно, больше всего их в тропиках. При этом общее их количество достигает 20 миллионов миллиардов (квадриллионов), а общая биомасса - 12 мегатонн.
Таким образом, все муравьи мира весят больше, чем все дикие птицы и млекопитающие мира вместе взятые, их масса равняется 20% человеческой биомассы, отмечается в научной статье.
Ранее журнал "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research) подвел итоги ежегодной Шнобелевской премии. Среди биологов отмечены авторы исследования о влиянии запора на перспективы спаривания скорпионов
, среди физиков – попытка понять, как утятам удается плавать строем, а премию по медицине получили ученые, которым удалось определить пользу мороженного при химиотерапии.