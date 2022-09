https://crimea.ria.ru/20220922/skolko-muravev-na-zemle-i-skolko-oni-vesyat-vmeste---issledovanie-1124579425.html

Сколько муравьев на Земле и сколько они весят вместе - исследование

Сколько муравьев на Земле и сколько они весят вместе - исследование - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Сколько муравьев на Земле и сколько они весят вместе - исследование

Ученые подсчитали количество всех муравьев, обитающих на Земле, особенно много их оказалось в тропических широтах. Данные исследования приводят РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T21:11

2022-09-22T21:11

2022-09-22T21:11

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1b/1118667429_0:29:769:461_1920x0_80_0_0_d0b00312042e5b2d54282e3d39f31a7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ученые подсчитали количество всех муравьев, обитающих на Земле, особенно много их оказалось в тропических широтах. Данные исследования приводят РИА Новости со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.По данным ресурса, подсчеты проводились на основе данных почти полумиллиона исследований, проведенных на всех материках, в основных экосистемах. Оказалось, муравьи распределены по планете не равномерно, больше всего их в тропиках. При этом общее их количество достигает 20 миллионов миллиардов (квадриллионов), а общая биомасса - 12 мегатонн.Таким образом, все муравьи мира весят больше, чем все дикие птицы и млекопитающие мира вместе взятые, их масса равняется 20% человеческой биомассы, отмечается в научной статье.Ранее журнал "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research) подвел итоги ежегодной Шнобелевской премии. Среди биологов отмечены авторы исследования о влиянии запора на перспективы спаривания скорпионов, среди физиков – попытка понять, как утятам удается плавать строем, а премию по медицине получили ученые, которым удалось определить пользу мороженного при химиотерапии.

https://crimea.ria.ru/20220620/kak-komary-vybirayut-zhertv-vrach-raskryla-sekret-nasekomykh-1123587051.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии