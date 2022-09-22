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Политолог: частичной мобилизации достаточно для достижения целей СВО - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220922/politolog-chastichnoy-mobilizatsii-dostatochno-dlya-dostizheniya-tseley-svo-1124579881.html
Политолог: частичной мобилизации достаточно для достижения целей СВО
Политолог: частичной мобилизации достаточно для достижения целей СВО - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Политолог: частичной мобилизации достаточно для достижения целей СВО
Для достижения целей и задач специальной военной операции частичной мобилизации будет вполне достаточно. Потому как если объявят полную и призовут все 25... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T08:11
2022-09-22T08:11
радио "спутник в крыму"
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Для достижения целей и задач специальной военной операции частичной мобилизации будет вполне достаточно. Потому как если объявят полную и призовут все 25 миллионов резервистов – противника просто "закидают шапками". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил начальник Управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.Именно поэтому идет призыв определенных узких специалистов, обладающих определенными навыками и опытом, которые необходимы для достижения поставленных целей, отметил политолог.Он также подчеркнул, что российские граждане, не смотря на некоторое волнение, прекрасно осознают необходимость такой мобилизации."Они понимают, что у них есть не только права, и не только государство им должно создавать комфортные условия жизни, выплачивать зарплаты, пособия и пенсии, но есть и обязанности – то есть ответственность за страну, за ее безопасность", – подчеркнул гость студии.И все прекрасно понимают, как внутри страны, так и за ее пределами, что Россия не отступит от своих целей, использует тот арсенал и объем средств, который будет необходим для их достижения, резюмировал Мащенко.Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране, о чем сообщил во время своего специального видеообращения утром 21 сентября.Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов по всей стране.
https://crimea.ria.ru/20220921/kakie-lgoty-poluchat-chastichno-mobilizovannye-grazhdane-rf-1124577797.html
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РИА Новости Крым
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, крым
Политолог: частичной мобилизации достаточно для достижения целей СВО

Почему граждане России осознают необходимость частичной мобилизации – политолог

08:11 22.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтправка призывников в армию
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Для достижения целей и задач специальной военной операции частичной мобилизации будет вполне достаточно. Потому как если объявят полную и призовут все 25 миллионов резервистов – противника просто "закидают шапками". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил начальник Управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.
"Всеобщая мобилизация не нужна. Мы помним, что это 25 миллионов человек. Теоретически это возможно (всех призвать, – ред.), но не имеет смысла, так как тогда противника можно просто "закидать шапками", – уверен Мащенко.
Именно поэтому идет призыв определенных узких специалистов, обладающих определенными навыками и опытом, которые необходимы для достижения поставленных целей, отметил политолог.
Он также подчеркнул, что российские граждане, не смотря на некоторое волнение, прекрасно осознают необходимость такой мобилизации.
"Они понимают, что у них есть не только права, и не только государство им должно создавать комфортные условия жизни, выплачивать зарплаты, пособия и пенсии, но есть и обязанности – то есть ответственность за страну, за ее безопасность", – подчеркнул гость студии.
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И все прекрасно понимают, как внутри страны, так и за ее пределами, что Россия не отступит от своих целей, использует тот арсенал и объем средств, который будет необходим для их достижения, резюмировал Мащенко.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране, о чем сообщил во время своего специального видеообращения утром 21 сентября.
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов по всей стране.
Радио "Спутник в Крыму"Армия и флотСпециальная военная операция РФ на УкраинеКрым
 
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