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Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T00:01
2022-09-21T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +20…22.В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +15, днем временами дождь, +20…22, в Судаке аналогичная картина по температурным показателям, но без осадков.В Евпатории ночью сухо, + 10…12, днем временами дождь, до +20.В Феодосии и Керчи ночью вероятны дожди, термометры покажут +13…15 градусов, днем сухо и до +23.Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и Севастополю +22 градуса, в Ялте и Феодосии +21, Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, погода в крыму, крымская погода
Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 21 сентября

00:01 21.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБельбекская долина
Бельбекская долина - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью 5…10 градусов тепла, на побережье до +15, днем +17…22, в горах +10…15", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 10:13
Крыму угрожают смерчи
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +20…22.
В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +15, днем временами дождь, +20…22, в Судаке аналогичная картина по температурным показателям, но без осадков.
В Евпатории ночью сухо, + 10…12, днем временами дождь, до +20.
В Феодосии и Керчи ночью вероятны дожди, термометры покажут +13…15 градусов, днем сухо и до +23.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и Севастополю +22 градуса, в Ялте и Феодосии +21, Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.
В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
23:05Главные события и заявления дня: 20 сентября
22:59Референдум в ЛНР и ДНР: кого допустят к голосованию
22:27Как будет голосовать Запорожская область
21:43Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать
21:13Как выбрать полезный рис
20:40Минтруд не поддержал идею о покупке авто за средства маткапитала
20:16О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ
20:11Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения
19:47Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего
19:40В Феодосии осквернили Вечный огонь
19:31Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя
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19:08В Симферополе ограничат движение возле ж/д вокзала
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