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Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T00:01
2022-09-21T00:01
2022-09-21T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +20…22.В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +15, днем временами дождь, +20…22, в Судаке аналогичная картина по температурным показателям, но без осадков.В Евпатории ночью сухо, + 10…12, днем временами дождь, до +20.В Феодосии и Керчи ночью вероятны дожди, термометры покажут +13…15 градусов, днем сухо и до +23.Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и Севастополю +22 градуса, в Ялте и Феодосии +21, Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220920/krymu-ugrozhayut-smerchi-1124557656.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
Прогноз погоды в Крыму на среду, 21 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью 5…10 градусов тепла, на побережье до +15, днем +17…22, в горах +10…15", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +20…22.
В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +15, днем временами дождь, +20…22, в Судаке аналогичная картина по температурным показателям, но без осадков.
В Евпатории ночью сухо, + 10…12, днем временами дождь, до +20.
В Феодосии и Керчи ночью вероятны дожди, термометры покажут +13…15 градусов, днем сухо и до +23.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и Севастополю +22 градуса, в Ялте и Феодосии +21, Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.
В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.