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Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-20T00:01
2022-09-20T00:01
2022-09-19T17:22
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 14…16 градусов тепла, днем +22…24. В Керчи, Феодосии и Судаке аналогичный прогноз по осадкам, ночью и днем на градус прохладнее.В Евпатории тоже сухо, ночью +11…13, днем до +23.Температура воды в Черном море у берегов Евпатории и Севастополю +23 градуса, в Ялте и Феодосии +21, в Алуште, Черноморском, Керченском проливе и в Азовском море +20 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода
Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник, 20 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +16, днем +17...22. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.
В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 14…16 градусов тепла, днем +22…24.
В Керчи, Феодосии и Судаке аналогичный прогноз по осадкам, ночью и днем на градус прохладнее.
В Евпатории тоже сухо, ночью +11…13, днем до +23.
Температура воды в Черном море у берегов Евпатории и Севастополю +23 градуса, в Ялте и Феодосии +21, в Алуште, Черноморском, Керченском проливе и в Азовском море +20 градусов.
В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.