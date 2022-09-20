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Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-20T00:01
2022-09-19T17:22
крым
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 14…16 градусов тепла, днем +22…24. В Керчи, Феодосии и Судаке аналогичный прогноз по осадкам, ночью и днем на градус прохладнее.В Евпатории тоже сухо, ночью +11…13, днем до +23.Температура воды в Черном море у берегов Евпатории и Севастополю +23 градуса, в Ялте и Феодосии +21, в Алуште, Черноморском, Керченском проливе и в Азовском море +20 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, погода в крыму, крымская погода
Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 20 сентября

00:01 20.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист в Крыму
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +16, днем +17...22. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.
В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 14…16 градусов тепла, днем +22…24.
В Керчи, Феодосии и Судаке аналогичный прогноз по осадкам, ночью и днем на градус прохладнее.
В Евпатории тоже сухо, ночью +11…13, днем до +23.
Температура воды в Черном море у берегов Евпатории и Севастополю +23 градуса, в Ялте и Феодосии +21, в Алуште, Черноморском, Керченском проливе и в Азовском море +20 градусов.
В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 19 сентября
21:59Как подготовить иммунитет к зиме
21:23Как секс спасает почки
20:55Названо осеннее "блюдо счастья"
20:36"Пять к одному": как работает формула счастливых отношений
19:37Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19
19:10Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
19:07Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта
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18:12В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
17:41Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум
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