https://crimea.ria.ru/20220920/umerennoe-teplo-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1124554122.html

Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Умеренное тепло: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-20T00:01

2022-09-20T00:01

2022-09-19T17:22

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 14…16 градусов тепла, днем +22…24. В Керчи, Феодосии и Судаке аналогичный прогноз по осадкам, ночью и днем на градус прохладнее.В Евпатории тоже сухо, ночью +11…13, днем до +23.Температура воды в Черном море у берегов Евпатории и Севастополю +23 градуса, в Ялте и Феодосии +21, в Алуште, Черноморском, Керченском проливе и в Азовском море +20 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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