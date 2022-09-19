https://crimea.ria.ru/20220919/v-simferopole-i-belogorskom-rayone-bolshe-sutok-ne-budet-vody-1124547420.html

В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды

В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 19.09.2022

В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды

Часть Крыма останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T10:04

2022-09-19T10:04

2022-09-19T10:04

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/87/1118498728_0:25:1620:936_1920x0_80_0_0_31c4dc66fa740d3c87dd7eab25d6bcd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за переустройства сетей холодного водоснабжения с 23.00 19 сентября до 9.00 20 сентября воды не будет по улицам Ломоносова, Мира, Кусакина, частично по Первомайской, Беспалова, Плотинной, по проспекту Вернадского и в Молодежном проезде, а также на прилегающих улицах и перекрестках.В Белогорском районе жители поселка Зуя, сел Крымская Роза и Вишневое останутся без воды с 8.00 19 сентября до 17.00 21 сентября в связи с промывкой магистрального трубопровода из Балановского водохранилища.В Керчи в первой половине дня без воды улица 450 Квартал.В алуштинском селе Приветное до полудня без воды улицы Шевченко, Садовая, Горького (1-16), Заречная (15-47), переулки Школьный, Речной.В Ленинском районе также до обеда без воды село Новониколаевка, а также частично Ильичево. В Джанкойском районе до 17.00 отключены село Марьяновка.

https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя