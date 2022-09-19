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В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды
В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 19.09.2022
В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды
Часть Крыма останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T10:04
2022-09-19T10:04
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за переустройства сетей холодного водоснабжения с 23.00 19 сентября до 9.00 20 сентября воды не будет по улицам Ломоносова, Мира, Кусакина, частично по Первомайской, Беспалова, Плотинной, по проспекту Вернадского и в Молодежном проезде, а также на прилегающих улицах и перекрестках.В Белогорском районе жители поселка Зуя, сел Крымская Роза и Вишневое останутся без воды с 8.00 19 сентября до 17.00 21 сентября в связи с промывкой магистрального трубопровода из Балановского водохранилища.В Керчи в первой половине дня без воды улица 450 Квартал.В алуштинском селе Приветное до полудня без воды улицы Шевченко, Садовая, Горького (1-16), Заречная (15-47), переулки Школьный, Речной.В Ленинском районе также до обеда без воды село Новониколаевка, а также частично Ильичево. В Джанкойском районе до 17.00 отключены село Марьяновка.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды

В шести муниципалитетах Крыма в понедельник не будет воды из-за аварий и ремонтов

10:04 19.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрасноперекопск очередь за питьевой водой
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе из-за переустройства сетей холодного водоснабжения с 23.00 19 сентября до 9.00 20 сентября воды не будет по улицам Ломоносова, Мира, Кусакина, частично по Первомайской, Беспалова, Плотинной, по проспекту Вернадского и в Молодежном проезде, а также на прилегающих улицах и перекрестках.
Насос - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 19:03Радио "Спутник в Крыму"
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
В Белогорском районе жители поселка Зуя, сел Крымская Роза и Вишневое останутся без воды с 8.00 19 сентября до 17.00 21 сентября в связи с промывкой магистрального трубопровода из Балановского водохранилища.
В Керчи в первой половине дня без воды улица 450 Квартал.
В алуштинском селе Приветное до полудня без воды улицы Шевченко, Садовая, Горького (1-16), Заречная (15-47), переулки Школьный, Речной.
В Ленинском районе также до обеда без воды село Новониколаевка, а также частично Ильичево. В Джанкойском районе до 17.00 отключены село Марьяновка.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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