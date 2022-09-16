https://crimea.ria.ru/20220916/papa-rimskiy-nazval-zapad-bolshim-kladbischem-chelovechestva-1124524893.html

Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества

Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества

Коллективный запад не может быть примером для подражания, поскольку страны ЕС ведут провальную и крайне несправедливую социальную политику. Такое заявление... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T12:36

2022-09-16T12:36

2022-09-16T12:31

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европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Коллективный запад не может быть примером для подражания, поскольку страны ЕС ведут провальную и крайне несправедливую социальную политику. Такое заявление сделал папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera.Он также отметил, что современная Европа неспособна помогать другим народам и сравнил западные страны с "большим кладбищем человечества", поскольку они совершенно безразличны к демографии. При этом Франциск призвал интегрировать в европейское общество мигрантов, поскольку "Европе нужны люди".Ранее в Ватикане рассказали о недовольстве Папы поведением Зеленского. В частности Франциск недоволен попытками украинского президента давить на него в вопросе поддержки Украины.

https://crimea.ria.ru/20220825/ne-ukazyvayte-pape-vatikan-nedovolen-zelenskim---smi-1124287574.html

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в мире, политика, европейский союз