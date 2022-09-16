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Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества
Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества
Коллективный запад не может быть примером для подражания, поскольку страны ЕС ведут провальную и крайне несправедливую социальную политику. Такое заявление... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T12:36
2022-09-16T12:31
в мире
политика
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Коллективный запад не может быть примером для подражания, поскольку страны ЕС ведут провальную и крайне несправедливую социальную политику. Такое заявление сделал папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera.Он также отметил, что современная Европа неспособна помогать другим народам и сравнил западные страны с "большим кладбищем человечества", поскольку они совершенно безразличны к демографии. При этом Франциск призвал интегрировать в европейское общество мигрантов, поскольку "Европе нужны люди".Ранее в Ватикане рассказали о недовольстве Папы поведением Зеленского. В частности Франциск недоволен попытками украинского президента давить на него в вопросе поддержки Украины.
https://crimea.ria.ru/20220825/ne-ukazyvayte-pape-vatikan-nedovolen-zelenskim---smi-1124287574.html
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в мире, политика, европейский союз
Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества

Папа Римский: Запад пошел по неправильному пути

12:36 16.09.2022
 
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto Папа римский Франциск
Папа римский Франциск
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Коллективный запад не может быть примером для подражания, поскольку страны ЕС ведут провальную и крайне несправедливую социальную политику. Такое заявление сделал папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera.
"Запад сегодня не является образцовым примером. Запад пошел по неправильному пути. К примеру, в вопросах социальной справедливости", — убежден понтифик.
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Он также отметил, что современная Европа неспособна помогать другим народам и сравнил западные страны с "большим кладбищем человечества", поскольку они совершенно безразличны к демографии. При этом Франциск призвал интегрировать в европейское общество мигрантов, поскольку "Европе нужны люди".
Ранее в Ватикане рассказали о недовольстве Папы поведением Зеленского. В частности Франциск недоволен попытками украинского президента давить на него в вопросе поддержки Украины.
 
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