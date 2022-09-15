https://crimea.ria.ru/20220915/professor-mgimo-nazval-tseli-ssha-v-otnoshenii-rossii-1124507142.html
Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T07:28
2022-09-15T07:28
2022-09-15T07:28
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин."Надо понимать, что стратегия западной коалиции во главе с США заключается в том, чтобы создать очаги конфликтов по всей границе Российской Федерации на разных театрах военных действий. Чтобы Россия не смогла сконцентрировать где-то свои вооруженные силы и возможности для эффективного ответа", — сказал профессор в эфире радио "Спутник в Крыму".Он обозначил, что сейчас Запад разжег несколько конфликтов вокруг России, которым она вынуждена противостоять.По его мнению, США также причастны к разжиганию антироссийской политики в странах Прибалтики, Польше и Молдавии, лидер которой "с базовой подготовкой "соросовских институтов" тоже мутит воду".Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт >>"Также, как и на Украине, и в Польше, и в странах Прибалтики, где вдруг резко обострилась русофобская политика. Где речь идет не столько об уничтожении наших памятников, сколько о давлении морально-политического и экономического характера. Недавняя Сербия сюда же. Я всех не стал перечислять", — сказал Подберезкин.Он подчеркнул, что такое поведение коллективного Запада является системным, и основывается на власти США над международными организациями."Это системное поведение правительства Соединенных Штатов Америки и их союзных государств. Они смогли взять под контроль системные институты, государственные и международные, с помощью которых связали государства партнерскими обязывающими соглашениями. И с помощью этой увязки они не просто влияют, а управляют политикой этих государств", — подвел итог профессор.
https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html
https://crimea.ria.ru/20220909/ekonomist-zapad-pozhertvuet-chem-ugodno-radi-dominiruyuschey-pozitsii-v-mire-1124446947.html
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, политика, сша, в мире, российская федерация (россия, рф)
Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
Профессор МГИМО объяснил резкие обострения конфликтов вокруг России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.
"Надо понимать, что стратегия западной коалиции во главе с США заключается в том, чтобы создать очаги конфликтов по всей границе Российской Федерации на разных театрах военных действий. Чтобы Россия не смогла сконцентрировать где-то свои вооруженные силы и возможности для эффективного ответа", — сказал профессор в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он обозначил, что сейчас Запад разжег несколько конфликтов вокруг России, которым она вынуждена противостоять.
"Если вы обратите внимание, речь идет не только об Украине, где фронт 2000 км, но и в том же Кавказе, где вдруг почему-то обострился конфликт Азербайджана с Арменией, и подталкивают Грузию, чтобы она открыла второй фронт против Российской Федерации. То же самое произошло на границе Киргизии и Таджикистана, то есть там, в Средней Азии, совершенно определенно тоже подбрасывается керосинчик, чтобы разжечь конфликт, и к сожалению, это вполне вероятно", — объяснил эксперт.
По его мнению, США также причастны к разжиганию антироссийской политики в странах Прибалтики, Польше и Молдавии, лидер которой "с базовой подготовкой "соросовских институтов" тоже мутит воду".
"Также, как и на Украине, и в Польше, и в странах Прибалтики, где вдруг резко обострилась русофобская политика. Где речь идет не столько об уничтожении наших памятников, сколько о давлении морально-политического и экономического характера. Недавняя Сербия сюда же. Я всех не стал перечислять", — сказал Подберезкин.
Он подчеркнул, что такое поведение коллективного Запада является системным, и основывается на власти США над международными организациями.
"Это системное поведение правительства Соединенных Штатов Америки и их союзных государств. Они смогли взять под контроль системные институты, государственные и международные, с помощью которых связали государства партнерскими обязывающими соглашениями. И с помощью этой увязки они не просто влияют, а управляют политикой этих государств", — подвел итог профессор.