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Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T07:28
2022-09-15T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин."Надо понимать, что стратегия западной коалиции во главе с США заключается в том, чтобы создать очаги конфликтов по всей границе Российской Федерации на разных театрах военных действий. Чтобы Россия не смогла сконцентрировать где-то свои вооруженные силы и возможности для эффективного ответа", — сказал профессор в эфире радио "Спутник в Крыму".Он обозначил, что сейчас Запад разжег несколько конфликтов вокруг России, которым она вынуждена противостоять.По его мнению, США также причастны к разжиганию антироссийской политики в странах Прибалтики, Польше и Молдавии, лидер которой "с базовой подготовкой "соросовских институтов" тоже мутит воду".Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт &gt;&gt;"Также, как и на Украине, и в Польше, и в странах Прибалтики, где вдруг резко обострилась русофобская политика. Где речь идет не столько об уничтожении наших памятников, сколько о давлении морально-политического и экономического характера. Недавняя Сербия сюда же. Я всех не стал перечислять", — сказал Подберезкин.Он подчеркнул, что такое поведение коллективного Запада является системным, и основывается на власти США над международными организациями."Это системное поведение правительства Соединенных Штатов Америки и их союзных государств. Они смогли взять под контроль системные институты, государственные и международные, с помощью которых связали государства партнерскими обязывающими соглашениями. И с помощью этой увязки они не просто влияют, а управляют политикой этих государств", — подвел итог профессор.
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мнения, политика, сша, в мире, российская федерация (россия, рф)
Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России

Профессор МГИМО объяснил резкие обострения конфликтов вокруг России

07:28 15.09.2022
 
© AP Photo / J. David AkeГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон
© AP Photo / J. David Ake
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.
"Надо понимать, что стратегия западной коалиции во главе с США заключается в том, чтобы создать очаги конфликтов по всей границе Российской Федерации на разных театрах военных действий. Чтобы Россия не смогла сконцентрировать где-то свои вооруженные силы и возможности для эффективного ответа", — сказал профессор в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он обозначил, что сейчас Запад разжег несколько конфликтов вокруг России, которым она вынуждена противостоять.
"Если вы обратите внимание, речь идет не только об Украине, где фронт 2000 км, но и в том же Кавказе, где вдруг почему-то обострился конфликт Азербайджана с Арменией, и подталкивают Грузию, чтобы она открыла второй фронт против Российской Федерации. То же самое произошло на границе Киргизии и Таджикистана, то есть там, в Средней Азии, совершенно определенно тоже подбрасывается керосинчик, чтобы разжечь конфликт, и к сожалению, это вполне вероятно", — объяснил эксперт.
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Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт >>
"Также, как и на Украине, и в Польше, и в странах Прибалтики, где вдруг резко обострилась русофобская политика. Где речь идет не столько об уничтожении наших памятников, сколько о давлении морально-политического и экономического характера. Недавняя Сербия сюда же. Я всех не стал перечислять", — сказал Подберезкин.
Он подчеркнул, что такое поведение коллективного Запада является системным, и основывается на власти США над международными организациями.
"Это системное поведение правительства Соединенных Штатов Америки и их союзных государств. Они смогли взять под контроль системные институты, государственные и международные, с помощью которых связали государства партнерскими обязывающими соглашениями. И с помощью этой увязки они не просто влияют, а управляют политикой этих государств", — подвел итог профессор.
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