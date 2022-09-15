https://crimea.ria.ru/20220915/professor-mgimo-nazval-tseli-ssha-v-otnoshenii-rossii-1124507142.html

Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России

Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России

Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T07:28

2022-09-15T07:28

2022-09-15T07:28

радио "спутник в крыму"

мнения

политика

сша

в мире

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111129/15/1111291507_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_b991a34263f0168e1db1250cb387d2da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Стратегия США заключается в разжигании конфликтов по всей границе России, что является системным поведением для Америки и ее союзников. Такое мнение высказал профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин."Надо понимать, что стратегия западной коалиции во главе с США заключается в том, чтобы создать очаги конфликтов по всей границе Российской Федерации на разных театрах военных действий. Чтобы Россия не смогла сконцентрировать где-то свои вооруженные силы и возможности для эффективного ответа", — сказал профессор в эфире радио "Спутник в Крыму".Он обозначил, что сейчас Запад разжег несколько конфликтов вокруг России, которым она вынуждена противостоять.По его мнению, США также причастны к разжиганию антироссийской политики в странах Прибалтики, Польше и Молдавии, лидер которой "с базовой подготовкой "соросовских институтов" тоже мутит воду".Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт >>"Также, как и на Украине, и в Польше, и в странах Прибалтики, где вдруг резко обострилась русофобская политика. Где речь идет не столько об уничтожении наших памятников, сколько о давлении морально-политического и экономического характера. Недавняя Сербия сюда же. Я всех не стал перечислять", — сказал Подберезкин.Он подчеркнул, что такое поведение коллективного Запада является системным, и основывается на власти США над международными организациями."Это системное поведение правительства Соединенных Штатов Америки и их союзных государств. Они смогли взять под контроль системные институты, государственные и международные, с помощью которых связали государства партнерскими обязывающими соглашениями. И с помощью этой увязки они не просто влияют, а управляют политикой этих государств", — подвел итог профессор.

https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html

https://crimea.ria.ru/20220909/ekonomist-zapad-pozhertvuet-chem-ugodno-radi-dominiruyuschey-pozitsii-v-mire-1124446947.html

сша

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, сша, в мире, российская федерация (россия, рф)