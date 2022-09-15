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Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце
Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце
Бывший украинский солдат напал на украинок, приняв их за русских женщин в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, теперь ему грозит лишение свободы и штраф... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T15:16
2022-09-15T15:16
2022-09-15T15:16
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Бывший украинский солдат напал на украинок, приняв их за русских женщин в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, теперь ему грозит лишение свободы и штраф. Об этом сообщил прокурор Ниццы Ксавье Бонома в социальных сетях.В интервью местным СМИ женщины заявили, что сами приняли нападавшего за россиянина. Они предположили, что он ударил их из-за песни на украинском языке. В свою очередь бывший украинский солдат на допросе уверял, что принял женщин за россиянок.По информации прокурора, нападавшему грозит суд и до трех лет тюрьмы со штрафом в размере 45 тысяч евро.Уточняется, что до того, как выяснились подробности нападения, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что нужно найти виновного в этом "отвратительном происшествии".
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в мире, происшествия
Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце
Бывший солдат ВСУ избил двух украинок в Ницце, приняв их за россиянок
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Бывший украинский солдат напал на украинок, приняв их за русских женщин в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, теперь ему грозит лишение свободы и штраф. Об этом сообщил прокурор Ниццы Ксавье Бонома в социальных сетях.
"12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", - сказано в тексте сообщения.
В интервью местным СМИ женщины заявили, что сами приняли нападавшего за россиянина. Они предположили, что он ударил их из-за песни на украинском языке. В свою очередь бывший украинский солдат на допросе уверял, что принял женщин за россиянок.
По информации прокурора, нападавшему грозит суд и до трех лет тюрьмы со штрафом в размере 45 тысяч евро.
Уточняется, что до того, как выяснились подробности нападения, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что нужно найти виновного в этом "отвратительном происшествии".