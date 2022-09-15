https://crimea.ria.ru/20220915/prinyali-drug-druga-za-russkikh-i-podralis-priklyucheniya-ukraintsev-v-nitstse-1124514205.html

Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце

Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце

Бывший украинский солдат напал на украинок, приняв их за русских женщин в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, теперь ему грозит лишение свободы и штраф... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T15:16

2022-09-15T15:16

2022-09-15T15:16

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Бывший украинский солдат напал на украинок, приняв их за русских женщин в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, теперь ему грозит лишение свободы и штраф. Об этом сообщил прокурор Ниццы Ксавье Бонома в социальных сетях.В интервью местным СМИ женщины заявили, что сами приняли нападавшего за россиянина. Они предположили, что он ударил их из-за песни на украинском языке. В свою очередь бывший украинский солдат на допросе уверял, что принял женщин за россиянок.По информации прокурора, нападавшему грозит суд и до трех лет тюрьмы со штрафом в размере 45 тысяч евро.Уточняется, что до того, как выяснились подробности нападения, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что нужно найти виновного в этом "отвратительном происшествии".

https://crimea.ria.ru/20180422/1114289901.html

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в мире, происшествия