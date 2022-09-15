https://crimea.ria.ru/20220915/belorussiya-i-kitay-dogovorilis-o-vsestoronnem-partnerstve-1124518521.html
Белоруссия и Китай договорились о всестороннем партнерстве
Белоруссия и Китай договорились о всестороннем партнерстве - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Белоруссия и Китай договорились о всестороннем партнерстве
Белоруссия и Китай будут выстраивать всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, о соответствующей договоренности, достигнутой в рамках саммита... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T20:45
2022-09-15T20:45
2022-09-15T20:45
политика
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китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Белоруссия и Китай будут выстраивать всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, о соответствующей договоренности, достигнутой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, сообщил лидер КНР Си Цзиньпин.В декларации о сотрудничестве, в частности, идет речь о взаимной политической поддержке, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества. "Еще раз хочу подтвердить нашу нацеленность на углубление отношений. Мы всегда поддерживали Китай во всех принципиальных вопросах", - цитирует пресс-служба слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
https://crimea.ria.ru/20220915/putin-predlozhil-knr-i-mongolii-prodlit-ekonomicheskiy-koridor-1124516807.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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политика, белоруссия, китай
Белоруссия и Китай договорились о всестороннем партнерстве
Белоруссия и Китай будут выстаивать всестороннее стратегическое партнерство