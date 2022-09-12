https://crimea.ria.ru/20220912/pravitelstvo-rf-vydelit-100-mlrd-rubley-na-ustoychivost-ekonomiki-1124477164.html

Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики

Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики

Правительство России выделит 100 млрд рублей на повышение устойчивости отечественной экономики, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T12:18

2022-09-12T12:18

2022-09-12T12:18

российская федерация (россия, рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118927887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b12fbf7647ef89c66d7d0f7191bcb49d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделит 100 млрд рублей на повышение устойчивости отечественной экономики, сообщает пресс-служба кабмина.По данным пресс-службы, 8 млрд рублей направят на докапитализацию фонда развития промышленности, 4 млрд руб. выделят на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии, 2 млрд руб. - на разработку оборудования для производства СПГ.Кроме того, 15 млрд рублей получит авиационная отрасль на строительство самолетов МС-21. На поддержку системы организации воздушного движения предусмотрено 25 млрд рублей."Еще 15 млрд направят на программу льготного лизинга морских судов. До 2030 года планируются строительство и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения. Адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна", - сказано в сообщении.Также 5,5 млрд вольют в инвестпроекты Калининградской области.Ранее правительство РФ направило на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления определен.

https://crimea.ria.ru/20220908/banki-v-rossii-smogut-ispolnyat-valyutnye-obyazatelstva-v-rublyakh-1124448366.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика