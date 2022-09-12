https://crimea.ria.ru/20220912/pravitelstvo-rf-vydelit-100-mlrd-rubley-na-ustoychivost-ekonomiki-1124477164.html
Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики
Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики
Правительство России выделит 100 млрд рублей на повышение устойчивости отечественной экономики, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T12:18
2022-09-12T12:18
2022-09-12T12:18
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделит 100 млрд рублей на повышение устойчивости отечественной экономики, сообщает пресс-служба кабмина.По данным пресс-службы, 8 млрд рублей направят на докапитализацию фонда развития промышленности, 4 млрд руб. выделят на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии, 2 млрд руб. - на разработку оборудования для производства СПГ.Кроме того, 15 млрд рублей получит авиационная отрасль на строительство самолетов МС-21. На поддержку системы организации воздушного движения предусмотрено 25 млрд рублей."Еще 15 млрд направят на программу льготного лизинга морских судов. До 2030 года планируются строительство и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения. Адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна", - сказано в сообщении.Также 5,5 млрд вольют в инвестпроекты Калининградской области.Ранее правительство РФ направило на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления определен.
https://crimea.ria.ru/20220908/banki-v-rossii-smogut-ispolnyat-valyutnye-obyazatelstva-v-rublyakh-1124448366.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), экономика
Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на устойчивость экономики
Российская экономика получит 100 млрд рублей на повышение устойчивости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделит 100 млрд рублей на повышение устойчивости отечественной экономики, сообщает пресс-служба кабмина.
По данным пресс-службы, 8 млрд рублей направят на докапитализацию фонда развития промышленности, 4 млрд руб. выделят на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии, 2 млрд руб. - на разработку оборудования для производства СПГ.
Кроме того, 15 млрд рублей получит авиационная отрасль на строительство самолетов МС-21. На поддержку системы организации воздушного движения предусмотрено 25 млрд рублей.
"Еще 15 млрд направят на программу льготного лизинга морских судов. До 2030 года планируются строительство и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения. Адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна", - сказано в сообщении.
Также 5,5 млрд вольют в инвестпроекты Калининградской области.
Ранее правительство РФ направило на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления определен.