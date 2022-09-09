https://crimea.ria.ru/20220909/nato-razmestit-novye-sily-na-vostochnoy-granitse-1124460637.html

НАТО разместит новые силы на восточной границе

НАТО разместит новые силы на восточной границе - РИА Новости Крым, 09.09.2022

НАТО разместит новые силы на восточной границе

Североатлантический альянс усиливает восточные рубежи альянса. Об этом со ссылкой на заявление генсека организации Йенса Столтенберга сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T17:32

2022-09-09T17:32

2022-09-09T17:32

нато

политика

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс усиливает восточные рубежи альянса. Об этом со ссылкой на заявление генсека организации Йенса Столтенберга сообщает РИА Новости.Столтенберг заявил, что таким образом альянс посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников". Он призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и продолжить поставки Украине оружия даже в ущерб собственной обороноспособности.После начала специальной военной спецоперации по защите Донбасса страны НАТО постоянно накачивают Украину оружием. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью. Накануне американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву очередного пакета военной, экономической и гуманитарной помощи на 675 млн долларов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, политика, йенс столтенберг