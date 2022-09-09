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НАТО разместит новые силы на восточной границе
НАТО разместит новые силы на восточной границе - РИА Новости Крым, 09.09.2022
НАТО разместит новые силы на восточной границе
Североатлантический альянс усиливает восточные рубежи альянса. Об этом со ссылкой на заявление генсека организации Йенса Столтенберга сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
нато
политика
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс усиливает восточные рубежи альянса. Об этом со ссылкой на заявление генсека организации Йенса Столтенберга сообщает РИА Новости.Столтенберг заявил, что таким образом альянс посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников". Он призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и продолжить поставки Украине оружия даже в ущерб собственной обороноспособности.После начала специальной военной спецоперации по защите Донбасса страны НАТО постоянно накачивают Украину оружием. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью. Накануне американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву очередного пакета военной, экономической и гуманитарной помощи на 675 млн долларов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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нато, политика, йенс столтенберг
НАТО разместит новые силы на восточной границе
Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией