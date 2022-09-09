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Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке
Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке
Двое мирных жителей Донецка погибли и еще пятеро получили ранения при обстреле украинскими военными троллейбусной остановки в Донецке, сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T18:28
2022-09-09T18:28
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Донецка погибли и еще пятеро получили ранения при обстреле украинскими военными троллейбусной остановки в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Данную информацию также подтвердил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.По сведениям представителей ДНР, продолжаются обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов города. Огонь ведется из артиллерии образца НАТО калибром 155 мм.
https://crimea.ria.ru/20220909/vs-rf-unichtozhili-bolee-100-voennykh-vsu-i-boevikov-pod-kharkovom-i-v-dnr-1124457149.html
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия
Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке

Двое мирных граждан погибли при обстреле остановки троллейбусов в Донецке со стороны ВСУ

18:28 09.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Донецка погибли и еще пятеро получили ранения при обстреле украинскими военными троллейбусной остановки в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина "Изумруд" погибли двое мирных граждан, ранено пять человек", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Данную информацию также подтвердил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
По сведениям представителей ДНР, продолжаются обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов города. Огонь ведется из артиллерии образца НАТО калибром 155 мм.
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