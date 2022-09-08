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Какие блюда под запретом в школьных столовых - Роспотребнадзор
Какие блюда под запретом в школьных столовых - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Какие блюда под запретом в школьных столовых - Роспотребнадзор
Макароны по-флотски, фаршированные блины и яичница под запретом в школьных столовых, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T07:04
2022-09-08T07:04
2022-09-08T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Макароны по-флотски, фаршированные блины и яичница под запретом в школьных столовых, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. Также запрещены для питания в организованных детских коллективах сырокопченые колбасы и форшмак, сообщается на официальном сайте ведомства.При этом макароны с сыром или как самостоятельный гарнир не запрещены. Также разрешены каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки, в том числе с добавлением ягод и меда, гарниры с основными мясными и рыбными блюдами, овощные закуски, первые блюда, мясные запеканки, компоты или кисели. Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России >>Лучше всего, если все это будут тушить или запекать, уточняют специалисты. А вот жарка тоже под запретом, как и продукты с высоким содержанием соли и сахара, слишком жирная еда и блюда, обладающие раздражающим эффектом на слизистую желудочно-кишечного тракта.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников с просьбой обратить внимание на их питание: шоколадки он рекомендовал заменить горячими блюдами.
https://crimea.ria.ru/20220829/prodlenka-zanaveski-podarki-na-chto-mogut-sobirat-dengi-v-shkole-1124321268.html
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роспотребнадзор, общество, здоровье
Какие блюда под запретом в школьных столовых - Роспотребнадзор
В школьных столовых не должно быть макарон по-флотски и фаршированных блинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Макароны по-флотски, фаршированные блины и яичница под запретом в школьных столовых, предупреждают эксперты Роспотребнадзора.
Также запрещены для питания в организованных детских коллективах сырокопченые колбасы и форшмак, сообщается на официальном сайте ведомства.
"В соответствии с технологией приготовления эти блюда не проходят необходимую термическую обработку, которая может обеспечить нужный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева. Сырокопченые колбасы также являются источником дополнительного поступления в организм соли и тяжелых для переваривания детским организмом жиров животного происхождения", - поясняют эксперты.
При этом макароны с сыром или как самостоятельный гарнир не запрещены. Также разрешены каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки, в том числе с добавлением ягод и меда, гарниры с основными мясными и рыбными блюдами, овощные закуски, первые блюда, мясные запеканки, компоты или кисели.
Лучше всего, если все это будут тушить или запекать, уточняют специалисты. А вот жарка тоже под запретом, как и продукты с высоким содержанием соли и сахара, слишком жирная еда и блюда, обладающие раздражающим эффектом на слизистую желудочно-кишечного тракта.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников
с просьбой обратить внимание на их питание: шоколадки он рекомендовал заменить горячими блюдами.