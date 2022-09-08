https://crimea.ria.ru/20220908/kakie-blyuda-pod-zapretom-v-shkolnykh-stolovykh---rospotrebnadzor-1124432441.html

Какие блюда под запретом в школьных столовых - Роспотребнадзор

Какие блюда под запретом в школьных столовых - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Какие блюда под запретом в школьных столовых - Роспотребнадзор

Макароны по-флотски, фаршированные блины и яичница под запретом в школьных столовых, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T07:04

2022-09-08T07:04

2022-09-08T07:04

роспотребнадзор

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Макароны по-флотски, фаршированные блины и яичница под запретом в школьных столовых, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. Также запрещены для питания в организованных детских коллективах сырокопченые колбасы и форшмак, сообщается на официальном сайте ведомства.При этом макароны с сыром или как самостоятельный гарнир не запрещены. Также разрешены каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки, в том числе с добавлением ягод и меда, гарниры с основными мясными и рыбными блюдами, овощные закуски, первые блюда, мясные запеканки, компоты или кисели. Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России >>Лучше всего, если все это будут тушить или запекать, уточняют специалисты. А вот жарка тоже под запретом, как и продукты с высоким содержанием соли и сахара, слишком жирная еда и блюда, обладающие раздражающим эффектом на слизистую желудочно-кишечного тракта.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников с просьбой обратить внимание на их питание: шоколадки он рекомендовал заменить горячими блюдами.

https://crimea.ria.ru/20220829/prodlenka-zanaveski-podarki-na-chto-mogut-sobirat-dengi-v-shkole-1124321268.html

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