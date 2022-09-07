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В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
В ближайшие сутки на полуострове без осадков, но прохладно благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и полярной воздушной массе. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2022
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погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове без осадков, но прохладно благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и полярной воздушной массе. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +20…22.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10…12, днем +19…21.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +13...15, днем +22...24.В Евпатории тоже сухо, ночью +10..12, днем +20...22.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории и в Азовском море +23, в Керченском проливе +21, в Черноморском +18.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 7 сентября

00:01 07.09.2022
 
© Александр ДружиновичПосетители ботанического сада Крымского федерального университета кормят обитателей парка
Посетители ботанического сада Крымского федерального университета кормят обитателей парка
© Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове без осадков, но прохладно благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и полярной воздушной массе. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью всего + 4…9, на побережье +10…15, днем +18…23, в горах +11…16", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +20…22.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10…12, днем +19…21.
В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +13...15, днем +22...24.
В Евпатории тоже сухо, ночью +10..12, днем +20...22.
Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории и в Азовском море +23, в Керченском проливе +21, в Черноморском +18.
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:46Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
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