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В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду

В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду

В ближайшие сутки на полуострове без осадков, но прохладно благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и полярной воздушной массе. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T00:01

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погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове без осадков, но прохладно благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и полярной воздушной массе. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +20…22.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10…12, днем +19…21.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +13...15, днем +22...24.В Евпатории тоже сухо, ночью +10..12, днем +20...22.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории и в Азовском море +23, в Керченском проливе +21, в Черноморском +18.

https://crimea.ria.ru/20220901/osennee-pokholodanie---kto-v-gruppe-riska-1124365201.html

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