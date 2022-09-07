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Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт" - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт"
Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт" - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт"
В Крыму в этом сезоне стало на 20% меньше нестандартных проб морской воды, чаще всего отклонения от нормы выявлялись в Алуште, Бахчисарайском районе и... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T12:38
2022-09-07T12:38
роспотребнадзор
черное море
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом сезоне стало на 20% меньше нестандартных проб морской воды, чаще всего отклонения от нормы выявлялись в Алуште, Бахчисарайском районе и Севастополе. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить &gt;&gt;По ее словам, на качество воды в море влияет рекреационная нагрузка и высокая температура.И уточнила, что в этом сезоне больше всего нестандартных проб специалисты зафиксировали в Алуште, Бахчисарайском районе и на отдельных пляжах Севастополя.
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роспотребнадзор, черное море, крым
Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт"

Нестандартные пробы морской воды в Крыму стали выявлять реже, заявили в Роспотребнадзоре

12:38 07.09.2022
 
© Наталья ДремоваПесчаные пляжи
Песчаные пляжи
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом сезоне стало на 20% меньше нестандартных проб морской воды, чаще всего отклонения от нормы выявлялись в Алуште, Бахчисарайском районе и Севастополе. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить >>
По ее словам, на качество воды в море влияет рекреационная нагрузка и высокая температура.
"Процент нестандартных проб морской воды в этом году на 20 % ниже, чем в прошлом. Это касается не только санитарно-бактериологических показателей, но и исследований, которые проводятся на холеру. Они проводятся в контрольных точках вне зависимости от ситуации на полуострове, с мая по октябрь. И по результатам исследования и в этом году также мы отмечаем незначительное снижение нестандартных проб, практически на уровне среднемноголетних показателей", - рассказала она.
И уточнила, что в этом сезоне больше всего нестандартных проб специалисты зафиксировали в Алуште, Бахчисарайском районе и на отдельных пляжах Севастополя.
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