https://crimea.ria.ru/20220907/proby-morskoy-vody-v-krymu-gde-chasche-vyyavlyali-nestandart-1124427950.html

Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт"

Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт" - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт"

В Крыму в этом сезоне стало на 20% меньше нестандартных проб морской воды, чаще всего отклонения от нормы выявлялись в Алуште, Бахчисарайском районе и... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T12:38

2022-09-07T12:38

2022-09-07T12:38

роспотребнадзор

черное море

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом сезоне стало на 20% меньше нестандартных проб морской воды, чаще всего отклонения от нормы выявлялись в Алуште, Бахчисарайском районе и Севастополе. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить >>По ее словам, на качество воды в море влияет рекреационная нагрузка и высокая температура.И уточнила, что в этом сезоне больше всего нестандартных проб специалисты зафиксировали в Алуште, Бахчисарайском районе и на отдельных пляжах Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20220721/rospotrebnadzor-nazval-luchshie-plyazhi-kryma-1123920961.html

черное море

крым

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роспотребнадзор, черное море, крым