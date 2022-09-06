Рейтинг@Mail.ru
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220906/o-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124414057.html
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2022
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T10:25
2022-09-06T10:25
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303858_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_282f3f9ad6b2535b7dfc82a616ca5b6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 954 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, за весь период – 187 725", - говорится в сообщении.В Севастополе выявили 88 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 171 пациент, из них 152 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за всю пандемию в Севастополе заболели ковидом 90 910 человек, выздоровели - 86 447.
https://crimea.ria.ru/20220905/v-sevastopole-naraschivayut-koechnyy-fond-dlya-bolnykh-covid-19-1124402584.html
https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303858_44:0:1484:1080_1920x0_80_0_0_eb73d233226a931d3ddac32163dae76e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 426 новых случаев COVID-19, умер один пациент

10:25 06.09.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 954 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, за весь период – 187 725", - говорится в сообщении.
Госпиталь для больных коронавирусом
Вчера, 09:43
В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
В Севастополе выявили 88 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 171 пациент, из них 152 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 20:45
Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за всю пандемию в Севастополе заболели ковидом 90 910 человек, выздоровели - 86 447.
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Эрдоган спрогнозировал трудную зиму для Запада
12:40Россиянам вернули 1,5 млрд рублей в рамках осеннего кешбэка
12:31Удар ВСУ пришелся на агрокомплекс в Курской области
12:21В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей
11:54Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
11:36ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено
11:16Офицер ВСУ признал слабую подготовку украинской армии
10:44В России разработали вакцину против оспы обезьян
10:34Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса
10:29Мужчину с боеприпасами задержали по дороге в Крым
10:25О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:13ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств
10:04Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
09:59Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света
09:54Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"
09:42В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей
09:26Авария оставила без воды часть Симферополя
09:18Кадыров прокомментировал свои слова о бессрочном отпуске
09:09Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
08:45По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта
Лента новостейМолния