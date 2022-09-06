https://crimea.ria.ru/20220906/o-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124414057.html

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2022

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T10:25

2022-09-06T10:25

2022-09-06T10:25

крым

севастополь

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 954 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, за весь период – 187 725", - говорится в сообщении.В Севастополе выявили 88 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 171 пациент, из них 152 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за всю пандемию в Севастополе заболели ковидом 90 910 человек, выздоровели - 86 447.

https://crimea.ria.ru/20220905/v-sevastopole-naraschivayut-koechnyy-fond-dlya-bolnykh-covid-19-1124402584.html

https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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