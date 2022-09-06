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О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2022
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T10:25
2022-09-06T10:25
2022-09-06T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 954 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, за весь период – 187 725", - говорится в сообщении.В Севастополе выявили 88 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 171 пациент, из них 152 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за всю пандемию в Севастополе заболели ковидом 90 910 человек, выздоровели - 86 447.
https://crimea.ria.ru/20220905/v-sevastopole-naraschivayut-koechnyy-fond-dlya-bolnykh-covid-19-1124402584.html
https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 426 новых случаев COVID-19, умер один пациент
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 197 462 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 954 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, за весь период – 187 725", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявили 88 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 171 пациент, из них 152 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за всю пандемию в Севастополе заболели ковидом 90 910 человек, выздоровели - 86 447.