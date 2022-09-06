https://crimea.ria.ru/20220906/bolee-tonny-trotila-rossiyskie-vzryvotekhniki-unichtozhili-boepripasy-vsu-1124421657.html

Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ

Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ

Взрывотехники Росгвардии уничтожили инженерные боеприпасы ВСУ общей мощностью более тонны в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T17:25

2022-09-06T17:25

2022-09-06T17:25

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Взрывотехники Росгвардии уничтожили инженерные боеприпасы ВСУ общей мощностью более тонны в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Операция прошла на специально оборудованной площадке, находящейся на удалении от населенных пунктов и максимальной дальности разлета осколков. В частности, уничтожены 100 противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62 и другие боеприпасы.Ранее сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в рядах ВСУ из-за плохой подготовки солдат.

херсонская область

запорожская область

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2022

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), специальная военная операция рф на украине, херсонская область, запорожская область