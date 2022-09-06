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Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ
Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ
Взрывотехники Росгвардии уничтожили инженерные боеприпасы ВСУ общей мощностью более тонны в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T17:25
2022-09-06T17:25
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Взрывотехники Росгвардии уничтожили инженерные боеприпасы ВСУ общей мощностью более тонны в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Операция прошла на специально оборудованной площадке, находящейся на удалении от населенных пунктов и максимальной дальности разлета осколков. В частности, уничтожены 100 противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62 и другие боеприпасы.Ранее сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в рядах ВСУ из-за плохой подготовки солдат.
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), специальная военная операция рф на украине, херсонская область, запорожская область
Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ

Взрывотехники Росгвардии уничтожили крупную партию инженерных боеприпасов ВСУ

17:25 06.09.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииБоеприпасы, обнаруженные Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
Боеприпасы, обнаруженные Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Взрывотехники Росгвардии уничтожили инженерные боеприпасы ВСУ общей мощностью более тонны в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Операция прошла на специально оборудованной площадке, находящейся на удалении от населенных пунктов и максимальной дальности разлета осколков. В частности, уничтожены 100 противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62 и другие боеприпасы.
"Указанные боеприпасы росгвардейцы обнаружили несколькими днями ранее в схронах ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей. Они могли применяться против российских войск и мирного населения", - отметили в пресс-службе Росгвардии.
© Пресс-служба РосгвардииУничтожение боеприпасов, обнаруженных Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
Уничтожение боеприпасов, обнаруженных Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
© Пресс-служба Росгвардии
Уничтожение боеприпасов, обнаруженных Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
Ранее сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в рядах ВСУ из-за плохой подготовки солдат.
 
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Специальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьЗапорожская область
 
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