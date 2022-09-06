Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ
Взрывотехники Росгвардии уничтожили крупную партию инженерных боеприпасов ВСУ
© Пресс-служба РосгвардииБоеприпасы, обнаруженные Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Взрывотехники Росгвардии уничтожили инженерные боеприпасы ВСУ общей мощностью более тонны в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Операция прошла на специально оборудованной площадке, находящейся на удалении от населенных пунктов и максимальной дальности разлета осколков. В частности, уничтожены 100 противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62 и другие боеприпасы.
"Указанные боеприпасы росгвардейцы обнаружили несколькими днями ранее в схронах ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей. Они могли применяться против российских войск и мирного населения", - отметили в пресс-службе Росгвардии.
© Пресс-служба РосгвардииУничтожение боеприпасов, обнаруженных Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
© Пресс-служба Росгвардии
Уничтожение боеприпасов, обнаруженных Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
Ранее сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в рядах ВСУ из-за плохой подготовки солдат.