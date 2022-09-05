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Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры
Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры
В окрестностях Сочи очевидцы засняли два мощных смерча, которые появились в районе Мамайки-Дагомыса на Черном море. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T11:29
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сочи
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В окрестностях Сочи очевидцы засняли два мощных смерча, которые появились в районе Мамайки-Дагомыса на Черном море.По данным "Кубанских новостей", накануне вечером небо над курортом заволокло черными тучами и над морем образовались "воронки". Местные жители и отдыхающие успели снять их на видео. Смерчи прошли в стороне от берега и оказались не опасны для людей.Ранее метеорологи предупреждали о возможном появлении смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Магри. Кроме того, в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за вероятности обильных осадков и подъема уровня воды в реках. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
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сочи, погода
Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры

Два мощных смерча зафиксированы у берегов курорта на Черном море

11:29 05.09.2022
 
© фото из группы Вконтакте Молодежь ТемрюкаСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© фото из группы Вконтакте Молодежь Темрюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В окрестностях Сочи очевидцы засняли два мощных смерча, которые появились в районе Мамайки-Дагомыса на Черном море.
По данным "Кубанских новостей", накануне вечером небо над курортом заволокло черными тучами и над морем образовались "воронки". Местные жители и отдыхающие успели снять их на видео. Смерчи прошли в стороне от берега и оказались не опасны для людей.
Ранее метеорологи предупреждали о возможном появлении смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Магри. Кроме того, в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за вероятности обильных осадков и подъема уровня воды в реках. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
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