https://crimea.ria.ru/20220905/moschnye-smerchi-nad-chernym-morem---pugayuschie-kadry-1124404545.html

Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры

Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры

В окрестностях Сочи очевидцы засняли два мощных смерча, которые появились в районе Мамайки-Дагомыса на Черном море. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T11:29

2022-09-05T11:29

2022-09-05T11:29

сочи

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В окрестностях Сочи очевидцы засняли два мощных смерча, которые появились в районе Мамайки-Дагомыса на Черном море.По данным "Кубанских новостей", накануне вечером небо над курортом заволокло черными тучами и над морем образовались "воронки". Местные жители и отдыхающие успели снять их на видео. Смерчи прошли в стороне от берега и оказались не опасны для людей.Ранее метеорологи предупреждали о возможном появлении смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Магри. Кроме того, в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за вероятности обильных осадков и подъема уровня воды в реках. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

https://crimea.ria.ru/20220904/v-krymu-pokholodaet-1124380782.html

сочи

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сочи, погода