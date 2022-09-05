Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220905/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-5-sentyabrya-1124411693.html
Главные события и заявления дня: 5 сентября
Главные события и заявления дня: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Главные события и заявления дня: 5 сентября
Элизабет Трасс избрана новым премьером Британии. Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян. У посольства России в Афганистане... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T22:01
2022-09-05T19:11
главное за день
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124411653_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_a9fcebc9cfcbf2324481f2b318e8980c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Элизабет Трасс избрана новым премьером Британии. Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян. У посольства России в Афганистане произошел взрыв. Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти. Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый премьер Британии5 сентября Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства.По мнению политолога Малека Дудакова, Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением социально-экономических проблем.Являясь страстной русофобкой, вновь избранная премьер-министр Великобритании продолжит антироссийскую политику даже в ущерб интересам жителей собственной страны, однако для России из-за этого ничего принципиально не поменяется, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Признание БорреляЕвросоюз намерен регулировать поток приезжающих в страны ЕС россиян, однако полностью изолироваться от граждан России не может, поскольку это идет вразрез с достигнутыми на встрече глав МИД в Праге договоренностями, заявил в понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель.Взрыв в КабулеВ понедельник у российского посольства в Кабуле прогремел взрыв. По данным правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. теракт произошел в момент оглашения имен претендентов на получение визы российским дипломатом. В результате взрыва пострадали до 20 человек, погибли двое россиян – дипломат и охранник посольства. В Кремле решительно осудили ситуацию в столице Афганистана, признав случившееся террористическим актом.ЧП на КамчаткеКоличество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти, сообщил в понедельник Следком России.30 августа группа туристов начала восхождение на Ключевской вулкан, однако в субботу запросили помощь спасателей. Изначально сообщалось, что при падении с высоты пять человек погибли, один турист пострадал и находился без сознания, один из гидов сломал ногу. На помощь им отправился вертолет со спасателями, однако из-за штормовой погоды эвакуировать людей он не смог. В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на сопку, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь далее. Возбуждены два уголовных дела.Возвращение Пугачевой5 сентября лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию:Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Пока она не планирует давать концерты.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124411653_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_21c730b4b90199404c940a56ad3a83e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, новости
Главные события и заявления дня: 5 сентября

Главные события, происшествия и заявления понедельника, 5 сентября

22:01 05.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Элизабет Трасс избрана новым премьером Британии. Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян. У посольства России в Афганистане произошел взрыв. Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти. Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Новый премьер Британии
5 сентября Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства.
По мнению политолога Малека Дудакова, Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением социально-экономических проблем.
Являясь страстной русофобкой, вновь избранная премьер-министр Великобритании продолжит антироссийскую политику даже в ущерб интересам жителей собственной страны, однако для России из-за этого ничего принципиально не поменяется, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Признание Борреля
Евросоюз намерен регулировать поток приезжающих в страны ЕС россиян, однако полностью изолироваться от граждан России не может, поскольку это идет вразрез с достигнутыми на встрече глав МИД в Праге договоренностями, заявил в понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, - это не то, о чем договорились министры (иностранных дел ЕС). Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы", - признал он.
Взрыв в Кабуле
В понедельник у российского посольства в Кабуле прогремел взрыв. По данным правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. теракт произошел в момент оглашения имен претендентов на получение визы российским дипломатом.
В результате взрыва пострадали до 20 человек, погибли двое россиян – дипломат и охранник посольства. В Кремле решительно осудили ситуацию в столице Афганистана, признав случившееся террористическим актом.
Врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
11:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
ЧП на Камчатке
Количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти, сообщил в понедельник Следком России.
30 августа группа туристов начала восхождение на Ключевской вулкан, однако в субботу запросили помощь спасателей. Изначально сообщалось, что при падении с высоты пять человек погибли, один турист пострадал и находился без сознания, один из гидов сломал ногу. На помощь им отправился вертолет со спасателями, однако из-за штормовой погоды эвакуировать людей он не смог. В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на сопку, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь далее. Возбуждены два уголовных дела.
Возвращение Пугачевой
5 сентября лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию:
"По моему личному мнению, Алла Борисовна – настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее… Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?", - сказал он.
Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Пока она не планирует давать концерты.
Здание кинотеатра Украина в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
18:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Новая реальность новых территорийКак живут новые территории в условиях прилетов ракет, уехавших соседей и одновременно – российских социальных выплат и формирующихся органов власти. Как существуют разные пласты реальности и люди в них, - в материале РИА Новости Крым.
Главное за деньОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 5 сентября
21:48Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
21:21Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
20:48Врач назвала скрытые признаки инфаркта
20:20Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь
19:45Серьезный посыл США – эксперт об учениях "Восток-2022"
19:20Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе
18:31Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок
18:23Новая реальность новых территорий
18:08ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне
17:51НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех
17:34Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте
17:15Ни жарко, ни холодно: что означает избрание Трасс для России - сенатор
16:53В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера
16:44Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строго режима
16:19На Черноморском флоте за участие в спецоперации наградили гражданских
15:38Чего ждать от премьерства Лиз Трасс – эксперт
15:30Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК
14:42Стало известно имя нового премьера Британии
14:05Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян
Лента новостейМолния