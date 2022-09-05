Главные события и заявления дня: 5 сентября
Главные события, происшествия и заявления понедельника, 5 сентября
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Элизабет Трасс избрана новым премьером Британии. Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян. У посольства России в Афганистане произошел взрыв. Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти. Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Новый премьер Британии
5 сентября Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства.
По мнению политолога Малека Дудакова, Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением социально-экономических проблем.
Являясь страстной русофобкой, вновь избранная премьер-министр Великобритании продолжит антироссийскую политику даже в ущерб интересам жителей собственной страны, однако для России из-за этого ничего принципиально не поменяется, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Признание Борреля
Евросоюз намерен регулировать поток приезжающих в страны ЕС россиян, однако полностью изолироваться от граждан России не может, поскольку это идет вразрез с достигнутыми на встрече глав МИД в Праге договоренностями, заявил в понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, - это не то, о чем договорились министры (иностранных дел ЕС). Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы", - признал он.
Взрыв в Кабуле
В понедельник у российского посольства в Кабуле прогремел взрыв. По данным правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. теракт произошел в момент оглашения имен претендентов на получение визы российским дипломатом.
В результате взрыва пострадали до 20 человек, погибли двое россиян – дипломат и охранник посольства. В Кремле решительно осудили ситуацию в столице Афганистана, признав случившееся террористическим актом.
ЧП на Камчатке
Количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти, сообщил в понедельник Следком России.
30 августа группа туристов начала восхождение на Ключевской вулкан, однако в субботу запросили помощь спасателей. Изначально сообщалось, что при падении с высоты пять человек погибли, один турист пострадал и находился без сознания, один из гидов сломал ногу. На помощь им отправился вертолет со спасателями, однако из-за штормовой погоды эвакуировать людей он не смог. В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на сопку, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь далее. Возбуждены два уголовных дела.
Возвращение Пугачевой
5 сентября лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию:
"По моему личному мнению, Алла Борисовна – настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее… Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?", - сказал он.
Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Пока она не планирует давать концерты.
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