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Главные события и заявления дня: 5 сентября

Главные события и заявления дня: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Главные события и заявления дня: 5 сентября

Элизабет Трасс избрана новым премьером Британии. Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян. У посольства России в Афганистане... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T22:01

2022-09-05T22:01

2022-09-05T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Элизабет Трасс избрана новым премьером Британии. Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян. У посольства России в Афганистане произошел взрыв. Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти. Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый премьер Британии5 сентября Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства.По мнению политолога Малека Дудакова, Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением социально-экономических проблем.Являясь страстной русофобкой, вновь избранная премьер-министр Великобритании продолжит антироссийскую политику даже в ущерб интересам жителей собственной страны, однако для России из-за этого ничего принципиально не поменяется, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Признание БорреляЕвросоюз намерен регулировать поток приезжающих в страны ЕС россиян, однако полностью изолироваться от граждан России не может, поскольку это идет вразрез с достигнутыми на встрече глав МИД в Праге договоренностями, заявил в понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель.Взрыв в КабулеВ понедельник у российского посольства в Кабуле прогремел взрыв. По данным правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. теракт произошел в момент оглашения имен претендентов на получение визы российским дипломатом. В результате взрыва пострадали до 20 человек, погибли двое россиян – дипломат и охранник посольства. В Кремле решительно осудили ситуацию в столице Афганистана, признав случившееся террористическим актом.ЧП на КамчаткеКоличество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти, сообщил в понедельник Следком России.30 августа группа туристов начала восхождение на Ключевской вулкан, однако в субботу запросили помощь спасателей. Изначально сообщалось, что при падении с высоты пять человек погибли, один турист пострадал и находился без сознания, один из гидов сломал ногу. На помощь им отправился вертолет со спасателями, однако из-за штормовой погоды эвакуировать людей он не смог. В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на сопку, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь далее. Возбуждены два уголовных дела.Возвращение Пугачевой5 сентября лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию:Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Пока она не планирует давать концерты.

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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