https://crimea.ria.ru/20220904/sistemy-pvo-srabotali-v-khersone-1124396155.html

Системы ПВО сработали в Херсоне

Системы ПВО сработали в Херсоне - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Системы ПВО сработали в Херсоне

В воскресенье обстрелы Херсона и области не прекращаются, с утра работает ПВО. Об этом заявил заместитель новой военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T12:09

2022-09-04T12:09

2022-09-04T12:09

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье обстрелы Херсона и области не прекращаются, с утра работает ПВО. Об этом заявил заместитель новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Украина призналась в обстрелах Энергодара и Херсона >>3 сентября украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона. А 2 сентября в результате атаки на многоквартирный жилой дом погибли двое и пострадали четверо мирных жителей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220902/reguliruem-vruchnuyu-v-khersone-rasskazali-o-rabote-perepravy-cherez-dnepr-1124386052.html

https://crimea.ria.ru/20220902/chudom-ostalis-zhivy-posledstviya-udara-po-turbaze-na-khersonschine-1124384842.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)