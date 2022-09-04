Системы ПВО сработали в Херсоне
Власти: в воскресенье в Херсоне снова сработали системы ПВО
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье обстрелы Херсона и области не прекращаются, с утра работает ПВО. Об этом заявил заместитель новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
"Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы – жилые дома, речной порт вчера, гостиницу – чисто гражданская инфраструктура", — сказал он и добавил, что данные о возможных пострадавших уточняются.
3 сентября украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона. А 2 сентября в результате атаки на многоквартирный жилой дом погибли двое и пострадали четверо мирных жителей.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.