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Системы ПВО сработали в Херсоне - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Системы ПВО сработали в Херсоне
Системы ПВО сработали в Херсоне - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Системы ПВО сработали в Херсоне
В воскресенье обстрелы Херсона и области не прекращаются, с утра работает ПВО. Об этом заявил заместитель новой военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T12:09
2022-09-04T12:09
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье обстрелы Херсона и области не прекращаются, с утра работает ПВО. Об этом заявил заместитель новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Украина призналась в обстрелах Энергодара и Херсона &gt;&gt;3 сентября украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона. А 2 сентября в результате атаки на многоквартирный жилой дом погибли двое и пострадали четверо мирных жителей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/reguliruem-vruchnuyu-v-khersone-rasskazali-o-rabote-perepravy-cherez-dnepr-1124386052.html
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Системы ПВО сработали в Херсоне

Власти: в воскресенье в Херсоне снова сработали системы ПВО

12:09 04.09.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье обстрелы Херсона и области не прекращаются, с утра работает ПВО. Об этом заявил заместитель новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
Украина призналась в обстрелах Энергодара и Херсона >>

"Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы – жилые дома, речной порт вчера, гостиницу – чисто гражданская инфраструктура", — сказал он и добавил, что данные о возможных пострадавших уточняются.

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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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