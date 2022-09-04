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Какой будет погода в Крыму в воскресенье
Какой будет погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Какой будет погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T00:01
2022-09-04T00:01
2022-09-04T00:01
погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14...16 градусов тепла, днем +23...25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +22…24.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +23…25.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, дождь с грозой, ночью +19...21, днем +22...24.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Ночью +17..19, днем +22...24.
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погода, крым, общество
Какой будет погода в Крыму в воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22; днем +21…26, в горах +14…19. В начале рабочей недели, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 3-5 градусов," - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14...16 градусов тепла, днем +23...25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +22…24.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +23…25.
В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, дождь с грозой, ночью +19...21, днем +22...24.
В Евпатории переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Ночью +17..19, днем +22...24.