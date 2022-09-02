https://crimea.ria.ru/20220902/v-krymu-poyavyatsya-novye-turisticheskie--goroda-1124376644.html

В Крыму появятся новые "туристические города"

В Крыму появятся новые "туристические города" - РИА Новости Крым, 02.09.2022

В Крыму появятся новые "туристические города"

Министр курортов Крыма Вадим Волченко сообщил о разработке глобальной карты туристического развития полуострова, благодаря которой в регионе появятся новые... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T09:52

2022-09-02T09:52

2022-09-02T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Министр курортов Крыма Вадим Волченко сообщил о разработке глобальной карты туристического развития полуострова, благодаря которой в регионе появятся новые рекреационные зоны и даже новые туристические города.В качестве примера он привел город Саки, который благодаря созданию инфраструктуры,строительству набережной и променадных зон превратился в полноценный курорт, куда заходят российские и международные инвесторы с намерением построить крупные круглогодичные гостиничные комплексы. Такая же перспектива есть и у других крымских городов, подчеркнул он.В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова >>"В Саках есть фантастическая лечебно-оздоровительная составляющая, связанная с целебными грязями Сакского озера. Сюда едут с целым рядом нозологий - от суставных заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата до кожных болезней. Эффективность лечения крымской грязью в 3-4 аза выше, чем на курортах Мертвого моря. Это безусловная перспектива развития города и всего Крыма", - добавил министр.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство круглогодичного курортного комплекса в Саках. По его словам, в ближайшие годы российский гостиничный оператор планирует возвести семейный комплекс уровня 4 и 5 звезд емкостью в две тысячи номеров. Инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей, срок реализации – до 2027 года.В Севастополе построят курортный кластер премиум-уровня >>

https://crimea.ria.ru/20210920/novaya-evpatoriya-kakoy-mozhet-stat-zhemchuzhina-turisticheskogo-kryma-1120918440.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество