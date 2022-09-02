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В Крыму появятся новые "туристические города" - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Туризм
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В Крыму появятся новые "туристические города"
В Крыму появятся новые "туристические города" - РИА Новости Крым, 02.09.2022
В Крыму появятся новые "туристические города"
Министр курортов Крыма Вадим Волченко сообщил о разработке глобальной карты туристического развития полуострова, благодаря которой в регионе появятся новые... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T09:52
2022-09-02T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Министр курортов Крыма Вадим Волченко сообщил о разработке глобальной карты туристического развития полуострова, благодаря которой в регионе появятся новые рекреационные зоны и даже новые туристические города.В качестве примера он привел город Саки, который благодаря созданию инфраструктуры,строительству набережной и променадных зон превратился в полноценный курорт, куда заходят российские и международные инвесторы с намерением построить крупные круглогодичные гостиничные комплексы. Такая же перспектива есть и у других крымских городов, подчеркнул он.В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова &gt;&gt;"В Саках есть фантастическая лечебно-оздоровительная составляющая, связанная с целебными грязями Сакского озера. Сюда едут с целым рядом нозологий - от суставных заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата до кожных болезней. Эффективность лечения крымской грязью в 3-4 аза выше, чем на курортах Мертвого моря. Это безусловная перспектива развития города и всего Крыма", - добавил министр.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство круглогодичного курортного комплекса в Саках. По его словам, в ближайшие годы российский гостиничный оператор планирует возвести семейный комплекс уровня 4 и 5 звезд емкостью в две тысячи номеров. Инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей, срок реализации – до 2027 года.В Севастополе построят курортный кластер премиум-уровня &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20210920/novaya-evpatoriya-kakoy-mozhet-stat-zhemchuzhina-turisticheskogo-kryma-1120918440.html
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туризм в крыму, крым, общество
В Крыму появятся новые "туристические города"

Министр курортов Крыма Волченко анонсировал появление новых туристических городов

09:52 02.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Министр курортов Крыма Вадим Волченко сообщил о разработке глобальной карты туристического развития полуострова, благодаря которой в регионе появятся новые рекреационные зоны и даже новые туристические города.
"Сейчас есть отдельное поручение президента, в соответствии с которым Ростуризмом и министерством курортов разрабатывается глобальная карта развития полуострова в туристическом плане. И в ближайшее время будут определены фокусные точки и созданы, соответственно, новые туристические пространства и новые туристические города. Это касается не только западного Крыма, но и восточного побережья", - рассказал Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
В качестве примера он привел город Саки, который благодаря созданию инфраструктуры,строительству набережной и променадных зон превратился в полноценный курорт, куда заходят российские и международные инвесторы с намерением построить крупные круглогодичные гостиничные комплексы. Такая же перспектива есть и у других крымских городов, подчеркнул он.
В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова >>
"В Саках есть фантастическая лечебно-оздоровительная составляющая, связанная с целебными грязями Сакского озера. Сюда едут с целым рядом нозологий - от суставных заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата до кожных болезней. Эффективность лечения крымской грязью в 3-4 аза выше, чем на курортах Мертвого моря. Это безусловная перспектива развития города и всего Крыма", - добавил министр.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство круглогодичного курортного комплекса в Саках. По его словам, в ближайшие годы российский гостиничный оператор планирует возвести семейный комплекс уровня 4 и 5 звезд емкостью в две тысячи номеров. Инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей, срок реализации – до 2027 года.
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