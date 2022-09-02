https://crimea.ria.ru/20220902/my-vystoyali-v-minkurortov-rk-otsenili-itogi-vysokogo-tursezona-1124375598.html

"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона

"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона - РИА Новости Крым, 02.09.2022

"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона

Налоги и сборы от гостиничной и санаторно-курортной деятельности Крыма выросли в более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, крымский туристический... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T08:20

2022-09-02T08:20

2022-09-02T08:20

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Налоги и сборы от гостиничной и санаторно-курортной деятельности Крыма выросли в более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, крымский туристический сектор работает стабильно и выстоял высокий сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов РК Вадим Волченко.Он отметил, что на фоне проблем с логистикой очень много в этом сезоне зависело от того, насколько мобильный и современный менеджмент был представлен в том или ином санатории или гостинице, насколько здесь готовы были снижать цены, предоставлять акции, бонусы и отрабатывать своих постоянных клиентов.По его словам, по сравнению с прошлым годом, по прямым налогам и сборам от гостиничной и санаторно-курортной деятельности "Крым прирос в 1,6 раза".По словам Волченко, крымский туристический сектор работает стабильно, и поводы для гордости есть."В Крыму по-прежнему хорошо и здорово можно отдыхать. Нам есть что улучшать, безусловно, но нам есть и чем гордиться. И прежде всего – гордиться теми людьми, которые работают в туристической и санаторно-курортной сферах", – сказал Волченко, подчеркнув, что 25 – 30% всего, что зарабатывает регион, это туризм.Ранее крымский ж/д перевозчик рассказал, сколько пассажиров за все лето воспользовались поездами крымского направления.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество