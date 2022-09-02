https://crimea.ria.ru/20220902/my-vystoyali-v-minkurortov-rk-otsenili-itogi-vysokogo-tursezona-1124375598.html
"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона
"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона - РИА Новости Крым, 02.09.2022
"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона
Налоги и сборы от гостиничной и санаторно-курортной деятельности Крыма выросли в более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, крымский туристический... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T08:20
2022-09-02T08:20
2022-09-02T08:20
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Налоги и сборы от гостиничной и санаторно-курортной деятельности Крыма выросли в более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, крымский туристический сектор работает стабильно и выстоял высокий сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов РК Вадим Волченко.Он отметил, что на фоне проблем с логистикой очень много в этом сезоне зависело от того, насколько мобильный и современный менеджмент был представлен в том или ином санатории или гостинице, насколько здесь готовы были снижать цены, предоставлять акции, бонусы и отрабатывать своих постоянных клиентов.По его словам, по сравнению с прошлым годом, по прямым налогам и сборам от гостиничной и санаторно-курортной деятельности "Крым прирос в 1,6 раза".По словам Волченко, крымский туристический сектор работает стабильно, и поводы для гордости есть."В Крыму по-прежнему хорошо и здорово можно отдыхать. Нам есть что улучшать, безусловно, но нам есть и чем гордиться. И прежде всего – гордиться теми людьми, которые работают в туристической и санаторно-курортной сферах", – сказал Волченко, подчеркнув, что 25 – 30% всего, что зарабатывает регион, это туризм.Ранее крымский ж/д перевозчик рассказал, сколько пассажиров за все лето воспользовались поездами крымского направления.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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туризм в крыму, крым, общество
"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона
Министр курортов РК Волченко подвел итоги работы отрасли в высокий туристический сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Налоги и сборы от гостиничной и санаторно-курортной деятельности Крыма выросли в более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, крымский туристический сектор работает стабильно и выстоял высокий сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов РК Вадим Волченко.
"Мы выстояли высокий сезон 2022 года. У нас разный уровень заполняемости, но в среднем по Крыму он достиг 68%. По целому ряду средств размещения он был 90% и выше", – подчеркнул министр.
Он отметил, что на фоне проблем с логистикой очень много в этом сезоне зависело от того, насколько мобильный и современный менеджмент был представлен в том или ином санатории или гостинице, насколько здесь готовы были снижать цены, предоставлять акции, бонусы и отрабатывать своих постоянных клиентов.
По его словам, по сравнению с прошлым годом, по прямым налогам и сборам от гостиничной и санаторно-курортной деятельности "Крым прирос в 1,6 раза".
"Это уже реальные 10%, при этом мы не считаем смежные сферы – все, что касается транспорта, общепита, экскурсионной деятельности и так далее", – заметил он.
По словам Волченко, крымский туристический сектор работает стабильно, и поводы для гордости есть.
"В Крыму по-прежнему хорошо и здорово можно отдыхать. Нам есть что улучшать, безусловно, но нам есть и чем гордиться. И прежде всего – гордиться теми людьми, которые работают в туристической и санаторно-курортной сферах", – сказал Волченко, подчеркнув, что 25 – 30% всего, что зарабатывает регион, это туризм.
Ранее крымский ж/д перевозчик рассказал, сколько пассажиров за все лето воспользовались поездами крымского направления.