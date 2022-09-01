https://crimea.ria.ru/20220901/trassa-tavrida-bolshe-ne-samaya-avariynaya-doroga-v-krymu-1124345755.html

Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму

Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму

Количество аварий на трассе "Таврида" в Крыму сократилось на 19%, при этом погибших в них стало вполовину меньше. Достичь такого показателя удалось за счет... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

ситуация на дорогах крыма

гибдд

анатолий борисенко

трасса таврида

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Количество аварий на трассе "Таврида" в Крыму сократилось на 19%, при этом погибших в них стало вполовину меньше. Достичь такого показателя удалось за счет установки дорожных знаков, камер фиксации нарушений ПДД и оборудования зон отдыха, заявил глава ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.Также в ГИБДД отмечают снижение аварийности на муниципальных дорогах. Что же касается сельских и городских, то здесь цифры, напротив, растут. Всего с начала года в Крыму произошло 825 аварий, где погиб 91 человек.Ранее глава крымской Госавтоинспекции сообщил, что основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

https://crimea.ria.ru/20220831/kak-oformit-dtp-s-inostrannoy-mashinoy-v-krymu-i-poluchit-vyplatu-1124345316.html

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гибдд, анатолий борисенко, трасса таврида, крым