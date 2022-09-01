Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму
Глава ГИБДД Крыма: камеры и знаки позволили снизить число ДТП на "Тавриде" на 19 %
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса Таврида
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Количество аварий на трассе "Таврида" в Крыму сократилось на 19%, при этом погибших в них стало вполовину меньше. Достичь такого показателя удалось за счет установки дорожных знаков, камер фиксации нарушений ПДД и оборудования зон отдыха, заявил глава ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"Раньше самой аварийной была трасса "Таврида", однако по состоянию на сегодняшний день удалось снизить количество ДТП там на 19%, погибших – на 50%, раненых – на 18%. Это связано с тем, что установлены камеры видеофиксации, дорожное полотно находится в соответствии, установлены знаки, дорога оборудована площадками отдыха. То есть урегулирован вопрос безопасности дорожного движения", - рассказал он.
Также в ГИБДД отмечают снижение аварийности на муниципальных дорогах. Что же касается сельских и городских, то здесь цифры, напротив, растут.
Всего с начала года в Крыму произошло 825 аварий, где погиб 91 человек.
Ранее глава крымской Госавтоинспекции сообщил, что основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.