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Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму
Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму
Количество аварий на трассе "Таврида" в Крыму сократилось на 19%, при этом погибших в них стало вполовину меньше. Достичь такого показателя удалось за счет... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T19:46
2022-09-01T19:46
ситуация на дорогах крыма
гибдд
анатолий борисенко
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Количество аварий на трассе "Таврида" в Крыму сократилось на 19%, при этом погибших в них стало вполовину меньше. Достичь такого показателя удалось за счет установки дорожных знаков, камер фиксации нарушений ПДД и оборудования зон отдыха, заявил глава ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.Также в ГИБДД отмечают снижение аварийности на муниципальных дорогах. Что же касается сельских и городских, то здесь цифры, напротив, растут. Всего с начала года в Крыму произошло 825 аварий, где погиб 91 человек.Ранее глава крымской Госавтоинспекции сообщил, что основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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гибдд, анатолий борисенко, трасса таврида, крым
Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму

Глава ГИБДД Крыма: камеры и знаки позволили снизить число ДТП на "Тавриде" на 19 %

19:46 01.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса Таврида
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Количество аварий на трассе "Таврида" в Крыму сократилось на 19%, при этом погибших в них стало вполовину меньше. Достичь такого показателя удалось за счет установки дорожных знаков, камер фиксации нарушений ПДД и оборудования зон отдыха, заявил глава ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"Раньше самой аварийной была трасса "Таврида", однако по состоянию на сегодняшний день удалось снизить количество ДТП там на 19%, погибших – на 50%, раненых – на 18%. Это связано с тем, что установлены камеры видеофиксации, дорожное полотно находится в соответствии, установлены знаки, дорога оборудована площадками отдыха. То есть урегулирован вопрос безопасности дорожного движения", - рассказал он.
Также в ГИБДД отмечают снижение аварийности на муниципальных дорогах. Что же касается сельских и городских, то здесь цифры, напротив, растут.
Всего с начала года в Крыму произошло 825 аварий, где погиб 91 человек.
Ранее глава крымской Госавтоинспекции сообщил, что основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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Ситуация на дорогах КрымаГИБДДАнатолий БорисенкоТрасса ТавридаКрым
 
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