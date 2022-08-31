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Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей
Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей
Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию крымчанина, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими, о переводе его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T14:10
2022-08-31T14:10
2022-08-31T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию крымчанина, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими, о переводе его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба суда.Ранее Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия изменил обвиняемому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Его адвокат подал в Верховный суд жалобу с требованием отменить постановление суда первой инстанции и отказать следствию в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу.Как отметили в пресс-службе, изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, суд пришел к выводу о том, что "требования уголовно-процессуального закона, регламентирующие условия и порядок рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения, по настоящему делу не нарушены".Авария произошла на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя. Водитель BMW Х5 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящие по ходу движения два легковых автомобиля Renault Sandero и Nissan X-Trail, водители которых оформляли мелкое ДТП. После этого BMW столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли водитель Renault и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток.По факту смертельного ДТП в Белогорском районе возбуждено и расследуется уголовное дело, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220823/vinovnika-dtp-s-tremya-pogibshimi-v-belogorskom-rayone-otpravili-pod-arest-1124256474.html
https://crimea.ria.ru/20220628/vinovniku-dtp-s-tremya-pogibshimi-v-krymu-grozit-do-semi-let-tyurmy-1123683229.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, закон и право, общество, новости
Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей
Верховный суд Крыма оставил в СИЗО виновника ДТП с тремя погибшими в Белогорском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию крымчанина, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими, о переводе его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Ранее Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия изменил обвиняемому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Его адвокат подал в Верховный суд жалобу с требованием отменить постановление суда первой инстанции и отказать следствию в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу.
"Верховный суд РК рассмотрел материалы дела по апелляционным жалобам защитника и обвиняемого на постановление Киевского районного суда г. Симферополя, согласно которому мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого была изменена на заключение под стражу … По итогу судебного заседания постановление Киевского районного суда г. Симферополя в отношении обвиняемого оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, суд пришел к выводу о том, что "требования уголовно-процессуального закона, регламентирующие условия и порядок рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения, по настоящему делу не нарушены".
Авария произошла
на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя. Водитель BMW Х5 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящие по ходу движения два легковых автомобиля Renault Sandero и Nissan X-Trail, водители которых оформляли мелкое ДТП. После этого BMW столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли водитель Renault и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток.
По факту смертельного ДТП в Белогорском районе возбуждено и расследуется уголовное дело, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.