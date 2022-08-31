https://crimea.ria.ru/20220831/vinovnika-dtp-s-tremya-pogibshimi-v-krymu-ostavili-pod-strazhey-1124355484.html

Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей

Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей

Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию крымчанина, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими, о переводе его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T14:10

2022-08-31T14:10

2022-08-31T14:10

крым

происшествия

закон и право

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_10e2cd33dabd3f019cb8fa559e9d4a8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию крымчанина, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими, о переводе его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба суда.Ранее Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия изменил обвиняемому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Его адвокат подал в Верховный суд жалобу с требованием отменить постановление суда первой инстанции и отказать следствию в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу.Как отметили в пресс-службе, изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, суд пришел к выводу о том, что "требования уголовно-процессуального закона, регламентирующие условия и порядок рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения, по настоящему делу не нарушены".Авария произошла на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя. Водитель BMW Х5 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящие по ходу движения два легковых автомобиля Renault Sandero и Nissan X-Trail, водители которых оформляли мелкое ДТП. После этого BMW столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли водитель Renault и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток.По факту смертельного ДТП в Белогорском районе возбуждено и расследуется уголовное дело, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220823/vinovnika-dtp-s-tremya-pogibshimi-v-belogorskom-rayone-otpravili-pod-arest-1124256474.html

https://crimea.ria.ru/20220628/vinovniku-dtp-s-tremya-pogibshimi-v-krymu-grozit-do-semi-let-tyurmy-1123683229.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, закон и право, общество, новости