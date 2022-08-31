https://crimea.ria.ru/20220831/rnkb-s-2019-goda-otkryl-scheta-eskrou-dlya-naseleniya-na-25-mlrd-rubley-1124353164.html

РНКБ с 2019 года открыл счета эскроу для населения на 25 млрд рублей

РНКБ с 2019 года открыл счета эскроу для населения на 25 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.08.2022

РНКБ с 2019 года открыл счета эскроу для населения на 25 млрд рублей

РНКБ Банк (ПАО) открыл 5,7 тысячи счетов эскроу на общую сумму около 25 миллиардов рублей после запуска в июле 2019 года проектного финансирования застройщиков, РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T12:36

2022-08-31T12:36

2022-08-31T12:36

крым

рнкб (пао)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл 5,7 тысячи счетов эскроу на общую сумму около 25 миллиардов рублей после запуска в июле 2019 года проектного финансирования застройщиков, сообщает банк."Из них с начала 2022 года открыто 1932 счета эскроу на сумму 8,5 миллиардов рублей. Средняя сумма счета в 2022 году составляет 4,4 миллиона рублей. Счета эскроу оформляются желающими приобрести квартиру в ипотеку на первичном рынке в строящихся жилых комплексах", - говорится в сообщении.В целом после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 61 сделку по проектам общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров на общую сумму более 66 миллиардов рублей. С начала 2022 года подписано 17 сделок на сумму 19,6 миллиарда рублей."Проектное финансирование в Крыму продолжает активно развиваться, это приоритетное для нас направление в корпоративном кредитовании. РНКБ располагает всеми необходимыми инструментами для поддержки застройщиков и развития строительного рынка в регионах присутствия банка", - привели в банке слова его вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса Сергея Билецкого.Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготным ставкам в рамках госпрограммы "IT-ипотека", программ "Семейная ипотека" и "Господдержка 2020". Около 30% всех ипотечных кредитов в РНКБ с начала 2022 года выданы в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой, добавили в РНКБ.

https://crimea.ria.ru/20220823/kreditnyy-portfel-fizlits-v-rnkb-prevysil-100-milliardov-rubley-1124257213.html

https://crimea.ria.ru/20220802/rnkb-za-7-mesyatsev-vydal-bolee-10-mlrd-rubley-ipotechnykh-kreditov-1124033340.html

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крым, рнкб (пао), экономика