https://crimea.ria.ru/20220830/press-konferentsiya-po-itogam-press-tura-inostrannykh-zhurnalistov--1124284711.html

Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов

Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов

В 2022 году с началом СВО на Украине многие российские производства потеряли значительную часть экономических связей с другими странами. В то же время у... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-30T11:00

2022-08-30T11:00

2022-08-26T07:57

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа - 11.00. В 2022 году с началом СВО на Украине многие российские производства потеряли значительную часть экономических связей с другими странами. В то же время у крымских предприятий есть проверенные временем схемы и рецепты сотрудничества, которые сейчас приобрели особую актуальность и могут служить примером для других. Побывать в Крыму, увидеть все собственными глазами смогли иностранные гости в ходе пресс-тура "Россия без санкций". В делегацию вошли 10 журналистов, блогеров и режиссеров из 8 стран мира. Участники:- блогер Славиша МИЛАЧИЧ (Черногория);- журналист Димитрос ЛЯЦОС (Греция);- блогер Джон Марк ДУГАН (США).Cлавиша Милачич - известный европейский политолог родом из Черногории. Постоянный автор интернет-изданий "Модерн дипломаси", "Сэйкер", "Индиан дефенс ревью". Автор журналистских расследований об американских биолабораториях в Европе и деятельности прозападных НКО на Балканах.Димитрос Ляцос - старейшина московского журналистского корпуса иностранных журналистов. Доктор философии (PhD), член Союза журналистов ежедневных афинских газет ESIEA, один из видных деятелей греческой общины в России.Джон Марк Дуган - известный американский блогер, бывший военнослужащий армии США. Поклонник России и русского образа жизни. Один из ведущих западных журналистов, работающих на Донбассе.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр