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Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов
Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов
В 2022 году с началом СВО на Украине многие российские производства потеряли значительную часть экономических связей с другими странами. В то же время у... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-30T11:00
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пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа - 11.00. В 2022 году с началом СВО на Украине многие российские производства потеряли значительную часть экономических связей с другими странами. В то же время у крымских предприятий есть проверенные временем схемы и рецепты сотрудничества, которые сейчас приобрели особую актуальность и могут служить примером для других. Побывать в Крыму, увидеть все собственными глазами смогли иностранные гости в ходе пресс-тура "Россия без санкций". В делегацию вошли 10 журналистов, блогеров и режиссеров из 8 стран мира. Участники:- блогер Славиша МИЛАЧИЧ (Черногория);- журналист Димитрос ЛЯЦОС (Греция);- блогер Джон Марк ДУГАН (США).Cлавиша Милачич - известный европейский политолог родом из Черногории. Постоянный автор интернет-изданий "Модерн дипломаси", "Сэйкер", "Индиан дефенс ревью". Автор журналистских расследований об американских биолабораториях в Европе и деятельности прозападных НКО на Балканах.Димитрос Ляцос - старейшина московского журналистского корпуса иностранных журналистов. Доктор философии (PhD), член Союза журналистов ежедневных афинских газет ESIEA, один из видных деятелей греческой общины в России.Джон Марк Дуган - известный американский блогер, бывший военнослужащий армии США. Поклонник России и русского образа жизни. Один из ведущих западных журналистов, работающих на Донбассе.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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60
пресс-центр

Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов

11:00 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖурналист бизнес интервью
Журналист бизнес интервью - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа - 11.00. В 2022 году с началом СВО на Украине многие российские производства потеряли значительную часть экономических связей с другими странами. В то же время у крымских предприятий есть проверенные временем схемы и рецепты сотрудничества, которые сейчас приобрели особую актуальность и могут служить примером для других.
Побывать в Крыму, увидеть все собственными глазами смогли иностранные гости в ходе пресс-тура "Россия без санкций". В делегацию вошли 10 журналистов, блогеров и режиссеров из 8 стран мира.

Что удалось посетить представителям зарубежных СМИ? Какое впечатление сложилось у них от посещения Крыма? Соответствует ли реальность их ожиданиям? Как освещают ситуацию в России в странах Запада и соответствует ли она действительности? Хотят ли жители других стран слышать правду о России или им удобнее и проще жить в сконструированной медиареальности?

Участники:
- блогер Славиша МИЛАЧИЧ (Черногория);
- журналист Димитрос ЛЯЦОС (Греция);
- блогер Джон Марк ДУГАН (США).
Cлавиша Милачич - известный европейский политолог родом из Черногории. Постоянный автор интернет-изданий "Модерн дипломаси", "Сэйкер", "Индиан дефенс ревью". Автор журналистских расследований об американских биолабораториях в Европе и деятельности прозападных НКО на Балканах.
Димитрос Ляцос - старейшина московского журналистского корпуса иностранных журналистов. Доктор философии (PhD), член Союза журналистов ежедневных афинских газет ESIEA, один из видных деятелей греческой общины в России.
Джон Марк Дуган - известный американский блогер, бывший военнослужащий армии США. Поклонник России и русского образа жизни. Один из ведущих западных журналистов, работающих на Донбассе.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 724-63-48
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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