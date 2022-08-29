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В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму за сутки заболели еще 468 человек, всего выявлено 193 718 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T10:15
2022-08-29T10:15
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки заболели еще 468 человек, всего выявлено 193 718 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 543 человека. Выздоровели еще 364 пациента", - говорится в сообщении.В Севастополе выявили 307 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 80 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы восемь человек, выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 145 пациентов, из них 127 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе ковидом заболели 89 479 человек, выздоровели – 84 908.
https://crimea.ria.ru/20220827/v-minzdrave-kryma-obespokoeny-tempami-revaktsinatsii-ot-kovida-1124305711.html
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 775 заболевших COVID-19

10:15 29.08.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки заболели еще 468 человек, всего выявлено 193 718 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 543 человека. Выздоровели еще 364 пациента", - говорится в сообщении.
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"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы восемь человек, выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 145 пациентов, из них 127 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
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