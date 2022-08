https://crimea.ria.ru/20220829/Kakoy-segodnya-prazdnik-29-avgusta_-1118673571.html

Какой сегодня праздник: 29 августа

Какой сегодня праздник: 29 августа

Какой сегодня праздник: 29 августа

В этот день отмечают под эгидой ООН Международный день действий против ядерных испытаний, в 1698 году Петр I заставил бояр брить бороды, а в 1966 году The...

2022-08-29T00:01

2022-08-29T00:01

2022-08-28T17:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В этот день отмечают под эгидой ООН Международный день действий против ядерных испытаний, в 1698 году Петр I заставил бояр брить бороды, а в 1966 году The Beatles сыграли свой последний концерт. А родились в этот день Джон Маккейн и Майкл Джексон.Что празднуют в миреЕжегодно с 1991 года 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был учрежден по инициативе Казахстана, после закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Была даже принята специальная резолюция "О последствиях испытательных взрывов ядерного оружия или любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одного из средств достижения мира, свободного от ядерного оружия".также эта дата - традиционный день встречи ветеранов и действующих сотрудников подразделений специального назначения Российской Федерации.Знаменательные события29 августа 1698 вышел указ Петра I "О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов...". Сам указ вступал в силу с 11 сентября, но император, приехавший из-за границы, не выдержал и собственноручно поотрезал бороды и длинные полы одежды некоторым своим приближенным. На некоторые изменения в гардеробе народ реагировал спокойно, а вот ходить "с босым рылом" не хотел. Доходило до того, что многие высказывали неповиновение, а некоторые даже совершали самоубийство. Введение штрафов тоже мало повлияло на ситуацию. В итоге бороду попросту решили облагать налогом.В этот день 1855 года инженер Готтлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Конечно, тогда это транспортное средство несколько отличалось от современных спортбайков и чопперов, колесящих по улицам наших городов: небольшой двигатель просто поставили на деревянную раму и всю эту конструкцию оснастили колесами. Тоже деревянными. Ездить на таком транспорте было еще то удовольствие, учитывая, что первые образцы с трудом разгонялись до 12 километров в час.В 1910 году вступил в силу Договор о присоединении Кореи к Японии. В дальнейшем это сыграет огромную роль в жизни именно Кореи, ведь руководство Страны Восходящего Солнца примет решение перенести "на материк" все индустриальное производство, которое в дальнейшем, после обретения Кореей независимости, так и не вернется "на родину".В этот день в 1966 году легендарные The Beatles дали свой последний совместный концерт, который прошел в парке Кендлстик в Сан-Франциско. В ходе тура по США не было исполнено ни одной песни из их последнего совместного альбома "Paperback Writer/Rain". Таблоиды забили тревогу, говоря о скорейшем развале легендарных битлов. Так оно и вышло.В 1970 году в этот день свет увидела одна из самых революционных картин режиссера Сергея Параджанова "Цвет граната", показывающая единый духовный мир поэта, его отношение к религии, власти и народу. Отсылку к этому фильму можно увидеть в клипах Мадонны Bedtime Story, God is God — Juno Reactor и даже в клипе на песню Yarom Bia иранской группы Kiiosk.В 1999 году 29 августа в Донецке был открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке. Спортсмен - автор множества рекордов, среди которых мировой рекорд по прыжкам с шестом на открытых аренах - 6,14 метра.Кто родился29 августа 1876 года в Огайо, США родился Чарльз Кеттеринг. С средства страдая серьезными проблемами со зрением, он мучился головными болями и даже прервал учебу в Университете штата Огайо. Но встреча с будущей женой Олив Уильямс помогла ему преодолеть депрессию и закончить вуз. В дальнейшем он прославиться в качестве изобретателя автомобильного стартера, который до сих пор используется в современных автомобилях, и первый в мире представил воздушную ракету.В 1935 году в Чикаго, в семье еврейских эмигрантов из Российской империи родился мальчик Уильям Фридкин. С детства он знал, что свяжет свою жизнь с кино. Так оно и вышло. Изначально он занимался съемками телешоу и документального кино. Первым его голливудским фильмом стала комедия "Добрые времена" о карьере музыкантов Сонни Боно и Шер. Фильм встретили без излишнего восторга. Первая же лента, которая действительно стала удачной для Фридкина - "Французский связной". Полицейский триллер удостоился пяти "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру. Почувствовав "вкус победы", Фридкин неожиданно решает снять хоррор, и на экраны выходит "Изгоняющий дьявола". Фильм произвел фурор, его ненавидели и восхваляли, а по сборам он "подвинул"самого "Крестного отца" Копполы.В этот день в 1936 году на авиабазе ВВС США "Коко-Соло" в зоне Панамского канала родился Джон Сидней Маккейн III. В дальнейшем сын адмирала ВМС США пойдет по пути славных предков, выбрав службу в палубной авиации. Участник войны во Вьетнаме, проведший пять лет в плену, в 1982 году он начинает свою стремительную политическую карьеру. В 1986 году он был избран сенатором от Аризоны и переизбирался пять сроков подряд. В 2000 году замахнулся на пост президента, но проиграл Джорджу Бушу-Младшему. В 2008 вновь решил баллотироваться, но опять проиграл Бараку Обаме. Кстати, Маккейн один из "авторов" санкций против России и сторонник ее исключения из G8."Нация за нацией. Целый мир должен соединиться". Это из песни Jam Майкла Джозефа Джексона, родившегося 29 августа 1958 года. Король поп-музыки рос не в самой благополучной семье. Отец издевался над ним и его девятью братьями и сестрами, избивал их. Джексон не раз в интервью рассказывал о том, как глава семейства лупил его ремнем по спине. Несмотря на это им удалось основать группу The Jacksons, которая в 1970 году получила общенациональную популярность.Вскоре Майкл начинает сольную карьеру, и 30 ноября 1982 года выходит самый продаваемый его альбом, который в США стал 33 раза платиновым - "Thriller". Во всем мире было продано 109 миллионов копий. В 1984 году Джексон снимается в рекламе одного из известнейших брендов, но во время съемок его волосы воспламеняются, и он получает серьезные ожоги кожи головы. Длительное лечение оставило побочные эффекты, из-за которых Джексон постоянно принимал обезболивающие и вынужден был сделать коррекцию носа и подбородка, что привело к сплетням вокруг его персоны. Последний тур певца так и не состоялся — 25 июня 2009 года он умер. 29 августа 1960 года в Астраханской области на свет появился азербайджанский гражданский и военный журналист Чингиз Мустафаев. Автор громких репортажей из Нагорного Карабаха, в том числе репортажа с места Ходжалинской резьбы или Ходжалинского геноцида. Это был самый жестокий репортаж, снятый Мустафаевым: с вертолета были видны сотни тел, беспорядочно разбросанных по городу. Чингиз продолжил работу в районе карабахского конфликта. В 1992 году во время ожесточенных боев в районе села Нахичеваник журналист был ранен осколком мины. После его смерти камера продолжила снимать происходящее.В этот день в 1982 году в венгерском городе Кишкунмайша родилась Марина Андреевна Пупенина. Девочка, несмотря на учебу в классе с математическим уклоном, выбираете искусство, пробуя себя в музыке. Но и в итоге выбирает актерскую карьеру.Уже в театральном училище имени Щукина Марине настоятельно предлагают взять фамилию бабушки — Александрова. Именно под этим именем ее и узнает зритель - в первую очередь, в фильмах "Северное сияние", "Бедная Настя", "Стритрейсеры", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и "Домашний арест".

