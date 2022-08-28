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Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос
Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос
Военнослужащие ВС РФ – самые красивые мужчины в стране, которые уступают разве что актерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса,... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T17:42
2022-08-28T17:42
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие ВС РФ – самые красивые мужчины в стране, которые уступают разве что актерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, с результатами которого ознакомились РИА Новости. На третьем месте – спортсмены, у них 6% голосов. Мужчинам-врачам досталось 5% позитивных отзывов.А вот женщины-врачи на более приоритетном месте – за них проголосовали 10%. Однако представительницы актерской среды и здесь на первом месте: женщинам-актрисам россияне отдали 23% голосов.Далее по списку следуют фитнес-тренеры, летчики, спасатели, барберы и бармены, полицейские и охранники – среди мужчин и, соответственно, стюардессы, секретари, педагоги, продавцы и сотрудницы салонов красоты – среди женщин.Как не стать жертвой неудачного интернет знакомства - советы свахи&gt;&gt;7% респондентов высказались за то, что в каждой профессии есть красивые мужчины, 13% считают то же в отношении красавиц.Ранее проведенный на улицах столицы Крыма опрос показал, что думают об армии России крымчане.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос

Военнослужащих в РФ считают самыми красивыми мужчинами после актеров – опрос

17:42 28.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукПарад Победы в Севастополе 2021
Парад Победы в Севастополе 2021 - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие ВС РФ – самые красивые мужчины в стране, которые уступают разве что актерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, с результатами которого ознакомились РИА Новости.
"20% россиян считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров. На втором месте военнослужащие с 8% голосов", – говорится в отчете.
На третьем месте – спортсмены, у них 6% голосов. Мужчинам-врачам досталось 5% позитивных отзывов.

А вот женщины-врачи на более приоритетном месте – за них проголосовали 10%. Однако представительницы актерской среды и здесь на первом месте: женщинам-актрисам россияне отдали 23% голосов.

Далее по списку следуют фитнес-тренеры, летчики, спасатели, барберы и бармены, полицейские и охранники – среди мужчин и, соответственно, стюардессы, секретари, педагоги, продавцы и сотрудницы салонов красоты – среди женщин.
Как не стать жертвой неудачного интернет знакомства - советы свахи>>

7% респондентов высказались за то, что в каждой профессии есть красивые мужчины, 13% считают то же в отношении красавиц.

Ранее проведенный на улицах столицы Крыма опрос показал, что думают об армии России крымчане.
 
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