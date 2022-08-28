https://crimea.ria.ru/20220828/chto-dumayut-o-krasote-voennosluzhaschikh-v-rossii--opros-1124322057.html

Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос

Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос

Военнослужащие ВС РФ – самые красивые мужчины в стране, которые уступают разве что актерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса,... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T17:42

2022-08-28T17:42

2022-08-28T17:42

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие ВС РФ – самые красивые мужчины в стране, которые уступают разве что актерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, с результатами которого ознакомились РИА Новости. На третьем месте – спортсмены, у них 6% голосов. Мужчинам-врачам досталось 5% позитивных отзывов.А вот женщины-врачи на более приоритетном месте – за них проголосовали 10%. Однако представительницы актерской среды и здесь на первом месте: женщинам-актрисам россияне отдали 23% голосов.Далее по списку следуют фитнес-тренеры, летчики, спасатели, барберы и бармены, полицейские и охранники – среди мужчин и, соответственно, стюардессы, секретари, педагоги, продавцы и сотрудницы салонов красоты – среди женщин.Как не стать жертвой неудачного интернет знакомства - советы свахи>>7% респондентов высказались за то, что в каждой профессии есть красивые мужчины, 13% считают то же в отношении красавиц.Ранее проведенный на улицах столицы Крыма опрос показал, что думают об армии России крымчане.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество