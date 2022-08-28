Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос
Военнослужащих в РФ считают самыми красивыми мужчинами после актеров – опрос
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукПарад Победы в Севастополе 2021
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие ВС РФ – самые красивые мужчины в стране, которые уступают разве что актерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, с результатами которого ознакомились РИА Новости.
"20% россиян считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров. На втором месте военнослужащие с 8% голосов", – говорится в отчете.
На третьем месте – спортсмены, у них 6% голосов. Мужчинам-врачам досталось 5% позитивных отзывов.
А вот женщины-врачи на более приоритетном месте – за них проголосовали 10%. Однако представительницы актерской среды и здесь на первом месте: женщинам-актрисам россияне отдали 23% голосов.
Далее по списку следуют фитнес-тренеры, летчики, спасатели, барберы и бармены, полицейские и охранники – среди мужчин и, соответственно, стюардессы, секретари, педагоги, продавцы и сотрудницы салонов красоты – среди женщин.
А вот женщины-врачи на более приоритетном месте – за них проголосовали 10%. Однако представительницы актерской среды и здесь на первом месте: женщинам-актрисам россияне отдали 23% голосов.
Далее по списку следуют фитнес-тренеры, летчики, спасатели, барберы и бармены, полицейские и охранники – среди мужчин и, соответственно, стюардессы, секретари, педагоги, продавцы и сотрудницы салонов красоты – среди женщин.
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