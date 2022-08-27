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В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 27.08.2022
В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского в пятницу прибыл в Крым, сегодня он будет передан в Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T14:23
2022-08-27T14:24
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского в пятницу прибыл в Крым, сегодня он будет передан в Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Об этом говорится в сообщении на сайте Крымской митрополии.Святые мощи пробудут в Херсонесе до 29 августа.Обретение мощей святого Сергия Радонежского произошло 5 (18) июля 1422 года при преподобном игумене Никоне Радонежском. В 2022 году Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей великого русского подвижника. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организована масштабная программа принесения ковчега с мощами святого в большинство крупных городов во всех федеральных округах России, а также в крупные города Беларуси и Казахстана.
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религия, симферополь
В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского прибыл в Крым

14:23 27.08.2022 (обновлено: 14:24 27.08.2022)
 
© Соцсети мэра Симферополя Михаила АфанасьеваВ кафедральный собор Александра Невского в Симферополе прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
© Соцсети мэра Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского в пятницу прибыл в Крым, сегодня он будет передан в Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Об этом говорится в сообщении на сайте Крымской митрополии.
"Ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского будет пребывать в соборе святого благоверного князя Александра Невского до 14 часов субботы 27 августа. 27 августа (суббота) в 16 часов ковчег с частицей преподобного Сергия Радонежского будут встречать в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, после чего состоится молебен и всенощное бдение", — говорится в сообщении.
Святые мощи пробудут в Херсонесе до 29 августа.
© Соцсети мэра Симферополя Михаила АфанасьеваВ кафедральный собор Александра Невского в Симферополе прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
© Соцсети мэра Симферополя Михаила Афанасьева
В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Обретение мощей святого Сергия Радонежского произошло 5 (18) июля 1422 года при преподобном игумене Никоне Радонежском. В 2022 году Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей великого русского подвижника. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организована масштабная программа принесения ковчега с мощами святого в большинство крупных городов во всех федеральных округах России, а также в крупные города Беларуси и Казахстана.
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