https://crimea.ria.ru/20220827/v-krym-pribyl-kovcheg-s-moschami-prepodobnogo-sergiya-radonezhskogo-1124315305.html

В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 27.08.2022

В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

Ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского в пятницу прибыл в Крым, сегодня он будет передан в Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T14:23

2022-08-27T14:23

2022-08-27T14:24

религия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского в пятницу прибыл в Крым, сегодня он будет передан в Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Об этом говорится в сообщении на сайте Крымской митрополии.Святые мощи пробудут в Херсонесе до 29 августа.Обретение мощей святого Сергия Радонежского произошло 5 (18) июля 1422 года при преподобном игумене Никоне Радонежском. В 2022 году Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей великого русского подвижника. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организована масштабная программа принесения ковчега с мощами святого в большинство крупных городов во всех федеральных округах России, а также в крупные города Беларуси и Казахстана.

https://crimea.ria.ru/20210611/1116822440.html

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