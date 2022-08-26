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Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок
Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок
Ранее судимый 32-летний житель Керчи пойдет в колонию общего режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Керченского... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T17:19
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Ранее судимый 32-летний житель Керчи пойдет в колонию общего режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Как уточнили в пресс-службе, происшествие случилось в мае 2018 года. Будучи задержан правоохранителями и оказавшись в салоне служебного полицейского автомобиля, злоумышленник ударил одного из них ногой, а другого укусил за левое плечо.Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.
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керчь, происшествия
Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок

Керчанин пойдет в колонию за применение насилия в отношении сотрудников полиции

17:19 26.08.2022 (обновлено: 17:21 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Ранее судимый 32-летний житель Керчи пойдет в колонию общего режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
Как уточнили в пресс-службе, происшествие случилось в мае 2018 года. Будучи задержан правоохранителями и оказавшись в салоне служебного полицейского автомобиля, злоумышленник ударил одного из них ногой, а другого укусил за левое плечо.
"Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы, с учетом ранее имеющегося приговора суда, окончательно назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.
Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.
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