https://crimea.ria.ru/20220826/zhitel-kerchi-ukusil-politseyskogo-i-poluchil-realnyy-srok-1124309124.html

Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок

Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Житель Керчи укусил полицейского и получил реальный срок

Ранее судимый 32-летний житель Керчи пойдет в колонию общего режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Керченского... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T17:19

2022-08-26T17:19

2022-08-26T17:21

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Ранее судимый 32-летний житель Керчи пойдет в колонию общего режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Как уточнили в пресс-службе, происшествие случилось в мае 2018 года. Будучи задержан правоохранителями и оказавшись в салоне служебного полицейского автомобиля, злоумышленник ударил одного из них ногой, а другого укусил за левое плечо.Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.

https://crimea.ria.ru/20190430/1116541309.html

керчь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, происшествия