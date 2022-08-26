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В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу
В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-26T00:01
2022-08-25T16:05
крымская погода
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем 30…32 градуса тепла.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…23, днем дождь с грозой до 34 градуса тепла.В Евпатории ночью также будет сухо, до +22, днем дождь, термометры покажут до +32.В Феодосии, Судаке и Керчи аналогичная картина по осадкам - дождь прольется только в светлое время суток, температура воздуха ночью +22…24. Днем до +31.Температура воды в Ялте, Алуште +27 градусов, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +26, в Керченском проливе +25, в Азовском море +24, у берегов Черноморского +23.В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, общество, крым
В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 26 августа

00:01 26.08.2022
 
© РИА Новости КрымПоследствия ливня в Симферополе
Последствия ливня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на южном и восточном побережье до 27, днем 28…33, в горах 22…27 градусов тепла", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем 30…32 градуса тепла.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…23, днем дождь с грозой до 34 градуса тепла.
В Евпатории ночью также будет сухо, до +22, днем дождь, термометры покажут до +32.
В Феодосии, Судаке и Керчи аналогичная картина по осадкам - дождь прольется только в светлое время суток, температура воздуха ночью +22…24. Днем до +31.
Температура воды в Ялте, Алуште +27 градусов, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +26, в Керченском проливе +25, в Азовском море +24, у берегов Черноморского +23.
В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
22:02Главные события и заявления дня: 25 августа
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