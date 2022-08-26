https://crimea.ria.ru/20220826/v-krym-pridut-grozovye-dozhdi-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1124292369.html
В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу
В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-26T00:01
2022-08-26T00:01
2022-08-25T16:05
крымская погода
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124223636_0:216:1600:1116_1920x0_80_0_0_1f5657ae65ce531f0fd244bf0b939c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем 30…32 градуса тепла.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…23, днем дождь с грозой до 34 градуса тепла.В Евпатории ночью также будет сухо, до +22, днем дождь, термометры покажут до +32.В Феодосии, Судаке и Керчи аналогичная картина по осадкам - дождь прольется только в светлое время суток, температура воздуха ночью +22…24. Днем до +31.Температура воды в Ялте, Алуште +27 градусов, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +26, в Керченском проливе +25, в Азовском море +24, у берегов Черноморского +23.В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124223636_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0618e6476189c57eeb412964be79a004.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, общество, крым
В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу
Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 26 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на южном и восточном побережье до 27, днем 28…33, в горах 22…27 градусов тепла", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем 30…32 градуса тепла.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…23, днем дождь с грозой до 34 градуса тепла.
В Евпатории ночью также будет сухо, до +22, днем дождь, термометры покажут до +32.
В Феодосии, Судаке и Керчи аналогичная картина по осадкам - дождь прольется только в светлое время суток, температура воздуха ночью +22…24. Днем до +31.
Температура воды в Ялте, Алуште +27 градусов, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +26, в Керченском проливе +25, в Азовском море +24, у берегов Черноморского +23.
В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность