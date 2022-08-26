https://crimea.ria.ru/20220826/v-krym-pridut-grozovye-dozhdi-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1124292369.html

В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу

В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу

В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-26T00:01

2022-08-26T00:01

2022-08-25T16:05

крымская погода

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем 30…32 градуса тепла.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +24…23, днем дождь с грозой до 34 градуса тепла.В Евпатории ночью также будет сухо, до +22, днем дождь, термометры покажут до +32.В Феодосии, Судаке и Керчи аналогичная картина по осадкам - дождь прольется только в светлое время суток, температура воздуха ночью +22…24. Днем до +31.Температура воды в Ялте, Алуште +27 градусов, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +26, в Керченском проливе +25, в Азовском море +24, у берегов Черноморского +23.В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, общество, крым