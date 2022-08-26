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Девушка чудом выжила после удара молнии в грудь
Девушка чудом выжила после удара молнии в грудь - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Девушка чудом выжила после удара молнии в грудь
18-летняя американка Эмма Эгглер чудом осталась в живых после того, как по дороге на учебу в нее ударила молния, пишет Daily Mail. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T20:23
2022-08-26T20:23
2022-08-26T20:23
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. 18-летняя американка Эмма Эгглер чудом осталась в живых после того, как по дороге на учебу в нее ударила молния, пишет Daily Mail.Инцидент произошел в городке Пенсакола штата Флорида. Девушка шла на занятия в свой первый день учебы в местном университете, когда в нее попала молния. Разряд ударил ее в грудь, Эмма упала на землю.Удар был настолько сильным, что с девушки сорвало свитер, ее смарт-часы на руке взорвались и обожгли запястье, а в носке и кроссовке на левой ноге прогорела дырка.Удар молнии временно лишил студентку возможности ходить. Ей немедленно помогли подняться находившиеся рядом люди.По словам девушки, когда она очнулась, увидела, что ее рубашка практически "растаяла". Эмме удалось снять рюкзак, но она поняла, что совсем не чувствует своих ног. Из-за этого она запаниковала, испугавшись, что парализована.Электрический разряд прошел по левой стороне ее тела вниз к ступне, оставив дыру в носке и кроссовке. Удар молнии временно парализовал ее. Эмму усадили на скамейку, один из студентов помог надеть на нее свою рубашку.Приехавшие на вызов медики отвезли студентку в больницу.Эмму выписали из больницы на следующий день, когда она снова начала чувствовать свои ноги. Девушка планирует вернуться к занятиям на следующей неделе.
https://crimea.ria.ru/20210719/Kak-spastis-ot-molnii-pravila-povedeniya-v-grozu-ot-eksperta-MChS-1119813652.html
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происшествия, в мире
Девушка чудом выжила после удара молнии в грудь
Daily Mail: 18-летняя американка выжила после того, как ей в грудь ударила молния
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым.
18-летняя американка Эмма Эгглер чудом осталась в живых после того, как по дороге на учебу в нее ударила молния, пишет Daily Mail
.
Инцидент произошел в городке Пенсакола штата Флорида. Девушка шла на занятия в свой первый день учебы в местном университете, когда в нее попала молния. Разряд ударил ее в грудь, Эмма упала на землю.
Удар был настолько сильным, что с девушки сорвало свитер, ее смарт-часы на руке взорвались и обожгли запястье, а в носке и кроссовке на левой ноге прогорела дырка.
Удар молнии временно лишил студентку возможности ходить. Ей немедленно помогли подняться находившиеся рядом люди.
По словам девушки, когда она очнулась, увидела, что ее рубашка практически "растаяла". Эмме удалось снять рюкзак, но она поняла, что совсем не чувствует своих ног. Из-за этого она запаниковала, испугавшись, что парализована.
Электрический разряд прошел по левой стороне ее тела вниз к ступне, оставив дыру в носке и кроссовке. Удар молнии временно парализовал ее. Эмму усадили на скамейку, один из студентов помог надеть на нее свою рубашку.
Приехавшие на вызов медики отвезли студентку в больницу.
"Все врачи были в шоке. Они посоветовали мне купить лотерейный билет, потому что я невероятно везучая, – рассказала журналистам пострадавшая. – Врачи сказали, что молния прошла очень близко к сердцу. Если бы разряд прошел ближе к сердцу, я почти наверняка умерла бы".
Эмму выписали из больницы на следующий день, когда она снова начала чувствовать свои ноги. Девушка планирует вернуться к занятиям на следующей неделе.